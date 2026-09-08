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France Football визначив номінантів на звання найкращого клубу, приз Йогана Кройфа та нагороду Льва Яшина

Київ • УНН

 • 2012 перегляди

France Football назвав п’ять претендентів на найкращий клуб року та тренерів на приз Йохана Кройфа. Також оголошено номінантів на нагороду Льва Яшина.

France Football визначив номінантів на звання найкращого клубу, приз Йогана Кройфа та нагороду Льва Яшина

Французький журнал "France Football", який вручає "Золотий м’яч" найкращому футболістові світу, оголосив номінантів на звання найкращого клубу року, приз Йогана Кройфа та нагороду Льва Яшина, передає УНН. 

Номінанти на "Найкращий клуб року"

Так, журнал визначив 5 клубів, які претендуватимуть на нагороду "Найкращий клуб року", серед них: лондонський "Арсенал", який виграв АПЛ вперше за 22 роки; мюнхенська "Баварія", яка цього сезону виграла Бундеслігу та стала володарем Кубка та Суперкубка Німеччини; норвезький "Буде/Глімт", який здобув Кубок Норвегії та здивував своїми виступами у Лізі чемпіонів, дійшовши до 1/8 фіналу турніру, по ходу розіграшу обігравши "Інтер", "Атлетіко", "Манчестер Сіті"; бразильський "Фламенгу", який здобув Кубок Лібертадорес, Чемпіонат Бразилії, Чемпіонат штату Ріо-де-Жанейро; а також французький "ПСЖ" Іллі Забарного, який виграв вдруге поспіль Лігу чемпіонів та здобув перемогу у Чемпіонаті Франції, Міжконтинентальний кубок, Суперкубок Європи. 

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Номінанти на приз Йогана Кройфа

Серед номінантів на тренера року чоловічих команд тренер "Арсеналу" Мікель Артета, який, як зазначалося, привів свою команду до першого чемпіонства за 22 роки, та вийшов у фінал Ліги Чемпіонів, де поступився "ПСЖ". 

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Номіновано і чемпіона світу Луїса де ла Фуенте, який здобув перемогу над Аргентиною у фіналі ЧС-2026 та привів "Фурію Роха" до чемпіонства вперше за 16 років. 

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Ще один іспанець - Унаї Емері претендує на звання тренера року, якому разом з "Астон Віллою" вдалося забрати Лігу Європи. 

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Потрапив до списку номінантів і Венсан Компані, який очолює "Баварію", та якого номіновано вперше. 

Замикає п’ятірку тренерів минулорічний переможець - Луїс Енріке з "ПСЖ". 

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Номінанти на нагороду Льва Яшина

Відкриває п’ятірку марокканський голкіпер аравійського "Аль-Хіляль" Ясін Буну, який здобув Королівський кубок Саудівської Аравії з футболу. 

Далі йде конкурент Андрія Луніна по мадридському "Реалу" - бельгієць Тібо Куртуа, який разом з "вершковими" не здобув жодного трофею цього сезону. 

Третім йде Жоан Гарсія з "Барселони", який став чемпіоном світу, та виграв з "Барселоною" чемпіонат Іспанії, Кубок та Суперкубок Іспанії. 

Наступний Грегор Кобель з "Боруссії", який, як і Куртуа, не здобув жодного трофею цього сезону. 

Ще один номінант - Еміліано Мартінес з "Челсі", який виграв з "Астон Віллою" ЛЄ, а зі збірною Аргентини дійшов до фіналу ЧС-2026. 

Ще один номінант з Африки - Едуард Менді, який виступає за "Аль-Ахлі". 

Також серед номінантів є ще один іспанець - Давид Райа з "Арсеналу" - переможець АПЛ та Чемпіонату світу. 

Серед номінантів є і одноклубник Забарного - росіянин Матвєй Сафонов. 

Потрапив до списку ще один іспанець - Унаї Сімон, який був основним збірної Іспанії на ЧС-2026. 

Замикає номінантів 40-річний Возінья з Кабо-Верде, який вразив своєю грою на ЧС. 

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Павло Башинський

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