Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішання
Київ • УНН
Татум уперше пішов до школи, а Тру розпочала третій клас. Кардаш'ян зізналася, що не готова до дорослішання дітей.
Хлої Кардаш'ян поділилася новими фотографіями своїх дітей - 8-річної Тру та 4-річного Татума - з нагоди початку навчального року. Про це повідомляє E! News, пише УНН.
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42-річна зірка розповіла, що Татум уперше пішов до школи, тоді як Тру вже розпочала навчання у 3 класі.
Я НЕ МОЖУ повірити, що Татум сьогодні пішов до школи! А моя Тру вже у третьому класі! Обидва мої малюки офіційно пішли до школи, і я справді не знаю, як ми сюди потрапили
На опублікованих фото Тру і Татум позують у шкільному вбранні на тлі святкової композиції з повітряних кульок, великих олівців, маркерів, яблук та шкільної дошки.
Кардаш'ян зізналася, що вдячна за кожен новий етап у житті дітей, однак хотіла б трохи сповільнити час. Вона зазначила, що пишається Тру і Татумом та з нетерпінням чекає, що принесе їм новий навчальний рік.
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