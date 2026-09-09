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Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та вдарити санкціями по виробництву російських ракет

Київ • УНН

 • 3734 перегляди

Сибіга обговорив із Каллас посилення ППО України та санкції проти виробництва російських балістичних ракет. Також ішлося про морський коридор і продовольчу безпеку.

Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та вдарити санкціями по виробництву російських ракет

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас після чергової ночі масованих російських атак. Сторони обговорили посилення української ППО та нові санкції проти росії, повідомив Сибіга у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

Глава МЗС поінформував Каллас про наслідки атак та наголосив на гострій потребі України у додаткових засобах протиповітряної оборони, передусім для протидії балістичним ракетам.

росії не можна дозволити повірити, що вона може безкарно тероризувати українські міста

– заявив Сибіга.

Україна очікує нових рішень від ЄС

За словами міністра, Київ розраховує на збільшення можливостей ППО та жорсткіші санкції, спрямовані на російське виробництво балістичних ракет і всю систему, яка його забезпечує.

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Сибіга та Каллас також обговорили спроби росії перешкодити роботі українського морського коридору. Україна розраховує на підтримку ЄС для забезпечення його стабільної роботи та продовження експорту продовольства на світові ринки.

Напередодні тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН сторони скоординували позиції щодо продовольчої безпеки та домовилися про подальші спільні кроки.

росія не встигає вивозити новий урожай зерна та втрачає доходи від експорту - розвідка06.09.26, 11:38 • 8921 перегляд

Степан Гафтко

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