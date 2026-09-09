Сибіга закликав ЄС посилити ППО України та вдарити санкціями по виробництву російських ракет
Київ • УНН
Сибіга обговорив із Каллас посилення ППО України та санкції проти виробництва російських балістичних ракет. Також ішлося про морський коридор і продовольчу безпеку.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас після чергової ночі масованих російських атак. Сторони обговорили посилення української ППО та нові санкції проти росії, повідомив Сибіга у соцмережі X, пише УНН.
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Глава МЗС поінформував Каллас про наслідки атак та наголосив на гострій потребі України у додаткових засобах протиповітряної оборони, передусім для протидії балістичним ракетам.
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За словами міністра, Київ розраховує на збільшення можливостей ППО та жорсткіші санкції, спрямовані на російське виробництво балістичних ракет і всю систему, яка його забезпечує.
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Сибіга та Каллас також обговорили спроби росії перешкодити роботі українського морського коридору. Україна розраховує на підтримку ЄС для забезпечення його стабільної роботи та продовження експорту продовольства на світові ринки.
Напередодні тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН сторони скоординували позиції щодо продовольчої безпеки та домовилися про подальші спільні кроки.
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