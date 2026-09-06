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Сибіга: росія не в тій позиції, щоб диктувати умови

Київ • УНН

 • 1490 перегляди

Андрій Сибіга заявив, що росія не має позиції для диктування умов. За його словами, у серпні її втрати сягнули 42 тисяч, а просування різко сповільнилося.

Сибіга: росія не в тій позиції, щоб диктувати умови

росія не перемагає на полі бою та не перебуває у становищі, з якого могла б диктувати власні умови. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він також навів реальні дані про темпи просування російських військ, їхні втрати та ситуацію на Донбасі, передає УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

Ось кілька незалежно перевірених цифр щодо динаміки на фронті, які доводять, що росія не перемагає і не переможе у цій війні. Згідно з відкритими джерелами, загальний баланс між територіями, окупованими росією, та тими, що були звільнені Україною, у серпні 2026 року становив приблизно +5 квадратних кілометрів. Ця цифра є відносною, але тенденція зрозуміла. Тим часом рф втратила щонайменше 42 тисячі окупантів убитими та пораненими - один з найвищих щомісячних показників втрат за всю війну. За даними з відкритих джерел, лише у серпні 2026 року у відповідь на російські атаки було застосовано рекордні 70 успішних українських далекобійних санкцій проти законних військових цілей у росії (на 5 більше, ніж у липні)

- заявив міністр.

Крім того, за словами Андрія Сибіги, за перші вісім місяців 2026 року, середні темпи і без того повільного просування росії були в 3,5 рази повільнішими, ніж у 2025 році.

росія окупувала менше 0,2% додаткової території України цього року. Навіть на Донбасі, де російські війська зосереджують більшу частину своїх зусиль, росії не вдалося досягти оперативного прориву. рф досі не контролює приблизно 20% Донецької області. За нинішніх темпів російським окупантам знадобилося би понад два роки, щоб захопити цю територію. Які б підроблені карти не показували Путіну російські генерали, реальність на полі бою доводить, що він не перемагає і не переможе у цій війні

- наголосив Сибіга.

Міністр додав, що враховуючи ситуацію в російській економіці та нездатність рф протистояти далекобійним санкціям України, "для росії все буде лише гірше".

Так, Україні також дуже важко. Нашим воїнам, прифронтовим громадам та всій нашій країні. Вже п'ятий рік триває повномасштабна війна, яку Україна не обирала. Кожна сім'я обпалена нею у той чи інший спосіб. Але москва точно не перебуває в позиції сили. І точно не в тій позиції, щоб диктувати умови

- заявив Андрій Сибіга.

Нагадаємо

У Києві Володимир Зеленський зустрівся зі Стівом Віткоффом і Джередом Кушнером. До переговорів також прибули представники Франції, Британії та Німеччини.

Алла Кіосак

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