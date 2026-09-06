Сибіга: росія не в тій позиції, щоб диктувати умови

росія не перемагає на полі бою та не перебуває у становищі, з якого могла б диктувати власні умови. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він також навів реальні дані про темпи просування російських військ, їхні втрати та ситуацію на Донбасі, передає УНН з посиланням на МЗС України.

Ось кілька незалежно перевірених цифр щодо динаміки на фронті, які доводять, що росія не перемагає і не переможе у цій війні. Згідно з відкритими джерелами, загальний баланс між територіями, окупованими росією, та тими, що були звільнені Україною, у серпні 2026 року становив приблизно +5 квадратних кілометрів. Ця цифра є відносною, але тенденція зрозуміла. Тим часом рф втратила щонайменше 42 тисячі окупантів убитими та пораненими - один з найвищих щомісячних показників втрат за всю війну. За даними з відкритих джерел, лише у серпні 2026 року у відповідь на російські атаки було застосовано рекордні 70 успішних українських далекобійних санкцій проти законних військових цілей у росії (на 5 більше, ніж у липні)