Сибига: россия не в том положении, чтобы диктовать условия

россия не побеждает на поле боя и не находится в положении, из которого могла бы диктовать собственные условия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он также привел реальные данные о темпах продвижения российских войск, их потерях и ситуации на Донбассе, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Вот несколько независимо проверенных цифр относительно динамики на фронте, которые доказывают, что россия не побеждает и не победит в этой войне. Согласно открытым источникам, общий баланс между территориями, оккупированными россией, и теми, которые были освобождены Украиной, в августе 2026 года составлял примерно +5 квадратных километров. Эта цифра является относительной, но тенденция понятна. Тем временем рф потеряла как минимум 42 тысячи оккупантов убитыми и ранеными - один из самых высоких ежемесячных показателей потерь за всю войну. По данным из открытых источников, только в августе 2026 года в ответ на российские атаки было применено рекордные 70 успешных украинских дальнобойных санкций против законных военных целей в россии (на 5 больше, чем в июле)