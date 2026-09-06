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Сибига: россия не в том положении, чтобы диктовать условия

Киев • УНН

 • 932 просмотра

Андрей Сибига заявил, что россия не находится в положении, позволяющем диктовать условия. По его словам, в августе её потери достигли 42 тысяч, а продвижение резко замедлилось.

Сибига: россия не в том положении, чтобы диктовать условия

россия не побеждает на поле боя и не находится в положении, из которого могла бы диктовать собственные условия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он также привел реальные данные о темпах продвижения российских войск, их потерях и ситуации на Донбассе, передает УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Вот несколько независимо проверенных цифр относительно динамики на фронте, которые доказывают, что россия не побеждает и не победит в этой войне. Согласно открытым источникам, общий баланс между территориями, оккупированными россией, и теми, которые были освобождены Украиной, в августе 2026 года составлял примерно +5 квадратных километров. Эта цифра является относительной, но тенденция понятна. Тем временем рф потеряла как минимум 42 тысячи оккупантов убитыми и ранеными - один из самых высоких ежемесячных показателей потерь за всю войну. По данным из открытых источников, только в августе 2026 года в ответ на российские атаки было применено рекордные 70 успешных украинских дальнобойных санкций против законных военных целей в россии (на 5 больше, чем в июле)

- заявил министр.

Кроме того, по словам Андрея Сибиги, за первые восемь месяцев 2026 года средние темпы и без того медленного продвижения россии были в 3,5 раза ниже, чем в 2025 году.

россия оккупировала менее 0,2% дополнительной территории Украины в этом году. Даже на Донбассе, где российские войска сосредоточивают большую часть своих усилий, россии не удалось добиться оперативного прорыва. рф до сих пор не контролирует примерно 20% Донецкой области. При нынешних темпах российским оккупантам понадобилось бы более двух лет, чтобы захватить эту территорию. Какие бы поддельные карты ни показывали путину российские генералы, реальность на поле боя доказывает, что он не побеждает и не победит в этой войне

- подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что с учетом ситуации в российской экономике и неспособности рф противостоять дальнобойным санкциям Украины, "для россии все будет только хуже".

Да, Украине также очень тяжело. Нашим воинам, прифронтовым общинам и всей нашей стране. Уже пятый год продолжается полномасштабная война, которую Украина не выбирала. Каждая семья опалена ею тем или иным образом. Но москва точно не находится в положении силы. И точно не в том положении, чтобы диктовать условия

- заявил Андрей Сибига.

Напомним

В Киеве Владимир Зеленский встретился со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На переговоры также прибыли представители Франции, Великобритании и Германии.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
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