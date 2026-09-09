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MIM-104 Patriot

Сибига призвал ЕС усилить ПВО Украины и нанести санкционный удар по производству российских ракет

Киев • УНН

 • 3288 просмотра

Сибига обсудил с Каллас усиление ПВО Украины и санкции против производства российских баллистических ракет. Также речь шла о морском коридоре и продовольственной безопасности.

Сибига призвал ЕС усилить ПВО Украины и нанести санкционный удар по производству российских ракет

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас после очередной ночи массированных российских атак. Стороны обсудили усиление украинской ПВО и новые санкции против россии, сообщил Сибига в соцсети X, пишет УНН.

Детали

Глава МИД проинформировал Каллас о последствиях атак и подчеркнул острую потребность Украины в дополнительных средствах противовоздушной обороны, прежде всего для противодействия баллистическим ракетам.

россии нельзя позволить поверить, что она может безнаказанно терроризировать украинские города

– заявил Сибига.

Украина ожидает новых решений от ЕС

По словам министра, Киев рассчитывает на увеличение возможностей ПВО и более жесткие санкции, направленные против российского производства баллистических ракет и всей системы, которая его обеспечивает.

Сибига: россия не в том положении, чтобы диктовать условия06.09.26, 16:56 • 5261 просмотр

Сибига и Каллас также обсудили попытки россии препятствовать работе украинского морского коридора. Украина рассчитывает на поддержку ЕС для обеспечения его стабильной работы и продолжения экспорта продовольствия на мировые рынки.

Накануне недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН стороны скоординировали позиции по вопросам продовольственной безопасности и договорились о дальнейших совместных шагах.

россия не успевает вывозить новый урожай зерна и теряет доходы от экспорта - разведка06.09.26, 11:38 • 8913 просмотров

Степан Гафтко

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