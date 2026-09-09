Сибига призвал ЕС усилить ПВО Украины и нанести санкционный удар по производству российских ракет
Киев • УНН
Сибига обсудил с Каллас усиление ПВО Украины и санкции против производства российских баллистических ракет. Также речь шла о морском коридоре и продовольственной безопасности.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел разговор с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас после очередной ночи массированных российских атак. Стороны обсудили усиление украинской ПВО и новые санкции против россии, сообщил Сибига в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Глава МИД проинформировал Каллас о последствиях атак и подчеркнул острую потребность Украины в дополнительных средствах противовоздушной обороны, прежде всего для противодействия баллистическим ракетам.
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По словам министра, Киев рассчитывает на увеличение возможностей ПВО и более жесткие санкции, направленные против российского производства баллистических ракет и всей системы, которая его обеспечивает.
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Сибига и Каллас также обсудили попытки россии препятствовать работе украинского морского коридора. Украина рассчитывает на поддержку ЕС для обеспечения его стабильной работы и продолжения экспорта продовольствия на мировые рынки.
Накануне недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН стороны скоординировали позиции по вопросам продовольственной безопасности и договорились о дальнейших совместных шагах.
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