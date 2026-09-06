россия не успевает вывозить новый урожай зерна и теряет доходы от экспорта - разведка

$44.7351.94
ukenru
Эксклюзив
09:55 • 362 просмотра
Астропрогноз и гороскоп на неделю 7–13 сентября 2026 года
Эксклюзив
08:57 • 7214 просмотра
Политолог объяснил, почему россия держит Украину под постоянными обстрелами
08:02 • 10249 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали рязанский НПЗVideo
Эксклюзив
07:50 • 11385 просмотра
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
06:58 • 11503 просмотра
Поддержка Трампом центров обработки данных для ИИ может ударить по республиканцам на выборах
5 сентября, 22:37 • 37301 просмотра
"Киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов": Путин "откровенно" поговорил с Уиткоффом и Кушнером
5 сентября, 20:15 • 38222 просмотра
Враг повторно атаковал Запорожье: много пострадавших, вспыхнули пожарыVideo
Эксклюзив
5 сентября, 18:53 • 24795 просмотра
Дожди задержатся в Украине ещё на один день, температура может снизиться до +19°
5 сентября, 16:42 • 25199 просмотра
Максимум на 180 дней — в Украине продлили сроки расчетов для экспортеров агропродукции из-за атак рф
5 сентября, 09:39 • 33356 просмотра
"Угрозы дипломатии нет": Зеленский анонсировал корректировку операции по российскому воздушному пространства на следующей неделе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3м/с
69%
746мм
Популярные новости
В НАТО предупреждают, что Европа может не выдержать затяжной войны с РФ — The Guardian6 сентября, 00:46 • 5944 просмотра
Теперь КГБ и ГРУ будут ждать украинские дроны в своих офисах — еврокомиссарPhoto6 сентября, 01:20 • 15835 просмотра
В партии Ле Пен угрожают прекратить помощь Франции Киеву после победы на выборах6 сентября, 01:55 • 13564 просмотра
Путин поддержал привлечение к ПВО непригодных к службе россиян — ISW6 сентября, 02:32 • 8680 просмотра
Что празднуют 6 сентября в Украине и мире6 сентября, 03:00 • 7816 просмотра
публикации
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Эксклюзив
07:50 • 11376 просмотра
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 67784 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 75149 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 63787 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 58398 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Штилерман
Марин Ле Пен
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 28202 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 27188 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 38539 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 57315 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 53295 просмотра
Актуальное
Ка-50
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"
Хранитель
Бильд

россия не успевает вывозить новый урожай зерна и теряет доходы от экспорта - разведка

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

В августе экспорт зерна из россии сократился в 2,5 раза. В сентябре поставки пшеницы могут упасть еще на 52,1–62,5%.

россия не успевает вывозить новый урожай зерна и теряет доходы от экспорта - разведка

россия столкнулась с проблемами с экспортом зерна нового урожая. В августе их поставки сократились в 2,5 раза, а в сентябре экспорт пшеницы может упасть еще более чем вдвое. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

россия не успевает вывозить зерно нового урожая. За 1–20 августа экспорт сократился в 2,5 раза, до 1,4 млн тонн, а пшеницы - в 2,6 раза. В сентябре ее экспорт может упасть еще на 52,1–62,5%, до 1,8–2,3 млн тонн - самого низкого уровня с 2010 года. Избыток зерна обрушивает внутренний рынок. За неделю цены на пшеницу, ячмень, подсолнечник и сою снизились на 3,3–8,5%, а за год - более чем на 40%

- говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, 28 августа ростовская область, которая обеспечивает почти 10% российского урожая, ввела режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с экспортом зерна.

кремль в ответ готовит государственные закупки, льготные кредиты, субсидии и займы под залог непроданного урожая. Рассматривается также отмена экспортной пошлины и компенсация дорогих перевозок до альтернативных портов. Это не решит проблему. До 70% российского зернового экспорта проходило через южные порты, а альтернативные маршруты не имеют достаточной пропускной способности. Перевозка к Балтийскому морю добавляет 30–50 долларов за тонну, что делает экспорт еще менее выгодным

- говорится в сообщении.

По данным разведки, проблемы уже отразились на крупных агрокомпаниях. Чистая прибыль российского агрохолдинга "русагро" за первое полугодие обвалилась на 99% - с 4,8 млрд до 55,88 млн рублей.

Государство фактически платит за то, чтобы зерно оставалось на складах. Льготные кредиты не создадут спрос, субсидии не увеличат пропускную способность портов, а дешевые деньги не заменят разрушенную логистику. Если экспорт не восстановится, запасы будут расти, цены - падать, а потери будут перекладываться на бюджет и банки рф

- подчеркивает разведка.

Напомним

Из-за остановки работы портов в ростовской области скопилось зерно, которое невозможно экспортировать. Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет.

Алла Киосак

ЭкономикаНовости МираАгроновости
Санкции
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины