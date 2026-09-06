россия столкнулась с проблемами с экспортом зерна нового урожая. В августе их поставки сократились в 2,5 раза, а в сентябре экспорт пшеницы может упасть еще более чем вдвое. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

россия не успевает вывозить зерно нового урожая. За 1–20 августа экспорт сократился в 2,5 раза, до 1,4 млн тонн, а пшеницы - в 2,6 раза. В сентябре ее экспорт может упасть еще на 52,1–62,5%, до 1,8–2,3 млн тонн - самого низкого уровня с 2010 года. Избыток зерна обрушивает внутренний рынок. За неделю цены на пшеницу, ячмень, подсолнечник и сою снизились на 3,3–8,5%, а за год - более чем на 40% - говорится в сообщении.

Кроме того, по имеющейся информации, 28 августа ростовская область, которая обеспечивает почти 10% российского урожая, ввела режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с экспортом зерна.

кремль в ответ готовит государственные закупки, льготные кредиты, субсидии и займы под залог непроданного урожая. Рассматривается также отмена экспортной пошлины и компенсация дорогих перевозок до альтернативных портов. Это не решит проблему. До 70% российского зернового экспорта проходило через южные порты, а альтернативные маршруты не имеют достаточной пропускной способности. Перевозка к Балтийскому морю добавляет 30–50 долларов за тонну, что делает экспорт еще менее выгодным - говорится в сообщении.

По данным разведки, проблемы уже отразились на крупных агрокомпаниях. Чистая прибыль российского агрохолдинга "русагро" за первое полугодие обвалилась на 99% - с 4,8 млрд до 55,88 млн рублей.

Государство фактически платит за то, чтобы зерно оставалось на складах. Льготные кредиты не создадут спрос, субсидии не увеличат пропускную способность портов, а дешевые деньги не заменят разрушенную логистику. Если экспорт не восстановится, запасы будут расти, цены - падать, а потери будут перекладываться на бюджет и банки рф - подчеркивает разведка.

Напомним

Из-за остановки работы портов в ростовской области скопилось зерно, которое невозможно экспортировать. Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет.