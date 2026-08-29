Один із головних аграрних регіонів рф запровадив режим НС через проблеми з експортом зерна

У ростовській області росії з 28 серпня запровадили режим надзвичайної ситуації через накопичення значних обсягів зерна, яке не вдається відправити на експорт після зупинки портів. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на регіональну владу та представників зернового ринку, пише УНН.

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ростовська область забезпечує майже 10% російського врожаю зерна. За даними видання, із середини липня через атаки безпілотників припинили роботу порти Азовського моря, через які щомісяця експортували до 1,5 млн тонн зерна.

У серпні також зупинилися найбільші зернові термінали Чорного моря, які потрапили під удари дронів. Президент російського зернового союзу аркадій злочевський заявив, що ситуація для аграріїв "виглядає дуже погано", а відвантаження в Азовському басейні повністю припинилися.

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За оцінками аналітичного центру "СовЭкон", унаслідок проблем із портами виявилися паралізованими понад 80% потужностей для вивезення російського зерна.

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У серпні експорт пшениці з росії скоротився до 1,9 млн тонн – найнижчого показника за 16 років. Порівняно із серпнем 2025 року обсяги впали у 2,3 раза, а відносно середнього показника за останні п'ять років – у 2,6 раза.

Російський Мінсільгосп готується до державних закупівель зерна та шукає альтернативні маршрути експорту, зокрема через порти Північного Льодовитого океану. Однак представники галузі вважають, що повноцінної заміни чорноморським маршрутам наразі немає.

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