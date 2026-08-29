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Один из главных аграрных регионов РФ ввёл режим ЧС из-за проблем с экспортом зерна

Киев • УНН

 • 1910 просмотра

Из-за остановки работы портов в Ростовской области скопилось зерно, которое невозможно экспортировать. Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет.

Один из главных аграрных регионов РФ ввёл режим ЧС из-за проблем с экспортом зерна

В Ростовской области России с 28 августа ввели режим чрезвычайной ситуации из-за накопления значительных объёмов зерна, которое не удаётся отправить на экспорт после остановки портов. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на региональные власти и представителей зернового рынка, пишет УНН.

Детали

Ростовская область обеспечивает почти 10% российского урожая зерна. По данным издания, с середины июля из-за атак беспилотников прекратили работу порты Азовского моря, через которые ежемесячно экспортировали до 1,5 млн тонн зерна.

В августе также остановились крупнейшие зерновые терминалы Чёрного моря, которые подверглись ударам дронов. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что ситуация для аграриев «выглядит очень плохо», а отгрузки в Азовском бассейне полностью прекратились.

Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет

По оценкам аналитического центра «СовЭкон», в результате проблем с портами оказались парализованы более 80% мощностей по вывозу российского зерна.

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В августе экспорт пшеницы из России сократился до 1,9 млн тонн — самого низкого показателя за 16 лет. По сравнению с августом 2025 года объёмы упали в 2,3 раза, а относительно среднего показателя за последние пять лет — в 2,6 раза.

Российское Минсельхоз готовится к государственным закупкам зерна и ищет альтернативные маршруты экспорта, в частности через порты Северного Ледовитого океана. Однако представители отрасли считают, что полноценной замены черноморским маршрутам в настоящее время нет.

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Степан Гафтко

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