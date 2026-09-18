Что празднуют 18 сентября в Украине и мире

18 сентября в мире отмечают Международный день равной оплаты труда под эгидой ООН, Всемирный день мониторинга воды и Всемирный день бамбука, а Чили празднует свой главный национальный праздник — День первой правительственной хунты. В церковном календаре по новому стилю чтят память преподобного Евмения, епископа Гортинского, и мученицы Ариадны, а по старому стилю вспоминают пророка Захарию и праведную Елисавету, пишет УНН.

Международный день равной оплаты труда (International Equal Pay Day)

Официальная дата под эгидой ООН, учреждённая решением Генеральной Ассамблеи в 2019 году по инициативе Международной коалиции за равную оплату труда (EPIC) под патронатом «ООН-женщины» и Международной организации труда (МОТ).

День призван привлечь внимание к мировой проблеме гендерного разрыва в оплате труда, противодействию дискриминации на рабочем месте и обеспечению одинакового вознаграждения за труд равной ценности независимо от пола.

Всемирный день мониторинга воды (World Water Monitoring Day)

Глобальная эколого-просветительская дата, учреждённая в 2003 году Фондом чистой воды США (America's Clean Water Foundation).

День призывает граждан и молодёжь оценивать состояние местных водных ресурсов, проводить базовые измерения прозрачности, кислотности (pH), температуры и содержания растворённого кислорода в водоёмах для усиления общественного контроля и защиты источников питьевой воды.

Всемирный день бамбука (World Bamboo Day)

Международная эколого-промышленная дата, учреждённая в 2009 году на VIII Всемирном бамбуковом конгрессе в Бангкоке Всемирной организацией бамбука (WBO).

Мероприятие освещает потенциал бамбука как быстро возобновляемого, экологичного и чрезвычайно прочного биоресурса, который активно используется в строительстве, текстильной промышленности, производстве мебели, биотоплива и восстановлении деградированных почв.

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Международный день чтения электронных книг (International Read an Ebook Day)

Неофициальная дата, учреждённая в 2014 году международным цифровым дистрибьютором OverDrive для популяризации электронного чтения, цифровых библиотек и расширения доступа к литературе с любых мобильных устройств.

День независимости Чили (Fiestas Patrias)

Главный национальный праздник страны в честь создания 18 сентября 1810 года первой правительственной хунты в Сантьяго, провозгласившей автономию от испанской короны и положившей начало длительному процессу обретения чилийским государством полной независимости.

Празднования сопровождаются масштабными народными фестивалями (фондас), исполнением национального танца куэка, традиционным родео и военными парадами.

День национальной музыки в Азербайджане

Государственный профессиональный праздник, установленный в 1995 году в честь дня рождения Узеира Гаджибекова (1885–1948) — выдающегося композитора, музыковеда и основателя современной профессиональной композиторской школы Азербайджана, автора первой восточной оперы «Лейли и Меджнун».

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День памяти преподобного Евмения

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память преподобного Евмения, епископа Гортинского — христианского подвижника и епископа острова Крит VII века, известного своей милосердной помощью бедным и даром чудотворения.

Также в этот день вспоминают святую мученицу Ариадну Промисскую, которая во II веке подверглась преследованиям за отказ принести жертву языческим богам, а также святых мучениц Софию и Ирину Александрийских.

По старому календарю верующие чтят память святого пророка Захарии и святой праведной Елисаветы — родителей святого Иоанна Крестителя (Предтечи), которые долгое время оставались бездетными и воспитали пророка, предвозвестившего приход Мессии.

Кроме того, в этот день вспоминают убийство благоверного князя Глеба (в крещении Давида) — одного из первых украинских святых-страстотерпцев.

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