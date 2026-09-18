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Война в Украине ведёт мир к Третьей мировой — премьер-министр Чехии

Киев • УНН

 • 5432 просмотра

Андрей Бабиш назвал Россию агрессором и призвал к переговорам. Чехия поддерживает Украину и выступает за европейскую систему ПРО.

Война в Украине ведёт мир к Третьей мировой — премьер-министр Чехии

Война в Украине превратилась в жестокое противостояние на истощение, а нынешний путь ведёт мир к Третьей мировой войне. Об этом на Пражском оборонном саммите заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Посольство Чешской Республики в Украине, информирует УНН.

Детали

Политик обратил внимание, что по состоянию на 17 сентября полномасштабная война продолжалась 1666 дней — на 99 дней дольше, чем Первая мировая война.

Путь, которым сейчас идёт мир, не ведёт к безопасности. Он ведёт прямо к вратам ада. Он ведёт нас к Третьей мировой войне. ... Очевидно, что путин является агрессором. российский правитель совершил нечто недопустимое

— сказал Бабиш.

По его словам, Европа вместе с США должна заставить Президента Владимира Зеленского и путина сесть за стол переговоров. При этом он подчеркнул, что дипломатия — это не слабость, а единственный путь вперёд.

Чешский премьер также согласился с точкой зрения Зеленского, который в выступлении на прошлом саммите НАТО заявил, что наибольшей угрозой для европейской безопасности являются баллистические ракеты, что требует разработки европейской системы ПРО.

"Мы поддерживаем Украину: у нас больше всего беженцев на душу населения, мы платим за страхование детей и пенсионеров. Мы счастливы, что здесь есть украинцы", — подытожил Бабиш.

Напомним

Около 40 чешских законодателей назвали выборы в госдуму рф нелегитимными из-за репрессий и голосования на оккупированных территориях Украины. Они призвали ЕС не признавать результаты и ввести санкции.

Зеленский встретился с Бабишем в Ереване - обсудили путь Украины к членству в ЕС03.05.26, 20:53 • 4138 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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