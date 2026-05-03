Зеленский встретился с Бабишем в Ереване - обсудили путь Украины к членству в ЕС
Киев • УНН
Зеленский обсудил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Ереване вступление Украины в ЕС. Также президент провел встречи с лидерами Норвегии, Британии и Финляндии.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ереване с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский и Бабиш обсудили двусторонние направления украинско-чешских отношений.
У нас есть возможности для усиления сотрудничества. Отдельно обсудили европейский трек и дальнейшие шаги на пути к членству Украины в ЕС. Благодарю весь чешский народ за очень весомую и теплую поддержку Украины - мы это действительно ценим
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван в воскресенье 3 мая. Он встретился с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре: политики обсудили стратегическое партнерство обеих стран. В частности, речь идет о Drone Deal и работе над усилением противовоздушной обороны, сотрудничестве на уровне частного и государственного секторов.
Также Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и обсудил оборонную поддержку, усиление давления на россию и перспективы переговоров.
Кроме того, у президента была встреча с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.