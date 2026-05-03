3 мая, 09:57 • 19373 просмотра
Период напряжения и трансформации: астрологический прогноз на 4-10 мая
3 мая, 09:02 • 27216 просмотра
Певица Leleka, которая представит Украину, отправилась на Евровидение 2026Photo
3 мая, 08:30 • 20064 просмотра
На следующей неделе в Украину придет потепление до +25, но в ряде областей все еще возможны заморозки
3 мая, 07:10 • 27967 просмотра
День солнца, день кондитера и день Львова - какие праздники отмечают 3 маяPhoto
3 мая, 06:40 • 20815 просмотра
Украина поразила два танкера российского теневого флота возле порта Новороссийск — ЗеленскийVideo
3 мая, 06:19 • 22639 просмотра
День свободы прессы – как менялась работа журналистов сквозь столетия
2 мая, 14:05 • 24429 просмотра
Необычная активность со стороны беларуси на границе - Зеленский анонсировал новые санкцииVideo
2 мая, 11:37 • 67404 просмотра
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico
2 мая, 09:22 • 36789 просмотра
Блокада США стоила Ирану почти 5 млрд долларов - Axios
1 мая, 13:27 • 51763 просмотра
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
Зеленский встретился с Бабишем в Ереване - обсудили путь Украины к членству в ЕС

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

Зеленский обсудил с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Ереване вступление Украины в ЕС. Также президент провел встречи с лидерами Норвегии, Британии и Финляндии.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ереване с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

Детали

Зеленский и Бабиш обсудили двусторонние направления украинско-чешских отношений.

У нас есть возможности для усиления сотрудничества. Отдельно обсудили европейский трек и дальнейшие шаги на пути к членству Украины в ЕС. Благодарю весь чешский народ за очень весомую и теплую поддержку Украины - мы это действительно ценим

- заявил глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван в воскресенье 3 мая. Он встретился с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре: политики обсудили стратегическое партнерство обеих стран. В частности, речь идет о Drone Deal и работе над усилением противовоздушной обороны, сотрудничестве на уровне частного и государственного секторов.

Также Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и обсудил оборонную поддержку, усиление давления на россию и перспективы переговоров.

Кроме того, у президента была встреча с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

