Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре - стали известны детали

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

В Ереване Владимир Зеленский обсудил с Йонасом Гаром Стёре поставки газа на зиму и Drone Deal. Норвегия уже выделила Украине почти миллиард долларов.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в столице Армении Ереване. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Политики обсудили стратегическое партнерство обеих стран. В частности, речь идет о Drone Deal и работе над усилением противовоздушной обороны, сотрудничестве на уровне частного и государственного секторов.

Особое внимание во время встречи уделили энергетической поддержке Украины.

Проинформировал о наших потребностях, в частности относительно природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать

- заявил Зеленский.

Президент также поблагодарил Норвегию за всю поддержку для Украины, в частности за взносы в программу PURL на сумму почти 1 миллиард долларов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван в воскресенье 3 мая.

