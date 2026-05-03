Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре - стали известны детали
Киев • УНН
В Ереване Владимир Зеленский обсудил с Йонасом Гаром Стёре поставки газа на зиму и Drone Deal. Норвегия уже выделила Украине почти миллиард долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в столице Армении Ереване. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Политики обсудили стратегическое партнерство обеих стран. В частности, речь идет о Drone Deal и работе над усилением противовоздушной обороны, сотрудничестве на уровне частного и государственного секторов.
Особое внимание во время встречи уделили энергетической поддержке Украины.
Проинформировал о наших потребностях, в частности относительно природного газа, на следующую зиму. Украина обязательно должна войти в нее подготовленной. Благодарен Норвегии и лично Йонасу за готовность помогать
Президент также поблагодарил Норвегию за всю поддержку для Украины, в частности за взносы в программу PURL на сумму почти 1 миллиард долларов.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ереван в воскресенье 3 мая.