Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico

Президент США Дональд Трамп сосредоточил внимание на войне с Ираном, в то время как вопрос Украины отходит на второй план в политике Вашингтона. На этом фоне Европа и Украина активизируют сотрудничество и готовятся действовать более самостоятельно. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Поворот США от Украины

По данным издания, уже почти два месяца война на Ближнем Востоке остается главным приоритетом администрации Трампа. Украинское направление фактически потеряло вес в Белом доме.

Иран однозначно стал главным фокусом - отметил один из представителей администрации США.

В то же время европейские чиновники признают, что ситуация с переговорами по Украине зашла в тупик и требует нового импульса.

Напряженность между США и Европой

Последние заявления Трампа лишь усилили напряженность в трансатлантических отношениях. В частности, он критиковал немецкое руководство, заявлял о возможном сокращении американских войск в Европе и провел телефонный разговор с Владимиром Путиным относительно короткого перемирия без участия Украины.

В Европе такие шаги уже не вызывают шока, ведь, как отмечают собеседники Politico, страны начали адаптироваться к новой реальности.

Европа берет больше ответственности

На этом фоне в ЕС активизировались дискуссии по созданию собственной оборонной автономии, в частности возможного формирования Европейского оборонного союза.

Также Евросоюз одобрил пакет финансовой помощи Украине объемом 90 млрд евро после разблокирования решения.

Европейские страны наращивают производство вооружений, учитывая сомнения относительно дальнейших поставок из США.

Украина ищет новые опоры

Украина также постепенно переориентируется, уменьшая зависимость от поддержки Вашингтона. В частности, Киев активнее сотрудничает с европейскими и ближневосточными партнерами.

Кроме того, Украина развивает экспорт военных технологий, в частности в сфере беспилотников, что вызывает интерес у союзников.

Падение доверия к США

В то же время, как отмечает Politico, доверие украинцев к поддержке США снижается. Согласно социологическим данным, лишь около 40% украинцев ожидают дальнейшей помощи от Вашингтона.

Президент Владимир Зеленский также начал жестче реагировать на заявления американских политиков. В частности, он раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за позицию по сокращению помощи Украине.

Новая реальность для союзников

Европейские лидеры все больше склоняются к мысли, что должны действовать самостоятельно, независимо от политики США.

Все это вместе лишь усилило решимость Европы поддерживать Украину - отметил один из европейских чиновников.

В то же время разногласия между Вашингтоном и союзниками выглядят все более глубокими, что может существенно повлиять на дальнейший ход войны и архитектуру безопасности в Европе.

