11:37 • 1342 просмотра
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico
09:22 • 6338 просмотра
Блокада США стоила Ирану почти 5 млрд долларов - Axios
1 мая, 13:27 • 27737 просмотра
Основной ремонт ключевых международных трасс завершили с опережением графика - Премьер
1 мая, 12:59 • 65860 просмотра
Зарплаты до 400 тысяч и поэтапное увольнение мобилизованных ранее - Зеленский объявил о старте реформы армии
Эксклюзив
1 мая, 11:05 • 42090 просмотра
Деньги пошли за пациентом, а пациент - за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы
1 мая, 10:45 • 42450 просмотра
Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия
Эксклюзив
1 мая, 10:11 • 38956 просмотра
Работник должен быть партнером государства и работодателя, а не ресурсом — глава Федерации профсоюзов Бызов
30 апреля, 19:05 • 61168 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 57320 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 71174 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
Популярные новости
В проекте бюджета США на 2027 год отсутствуют средства на помощь Украине2 мая, 02:37 • 10555 просмотра
Удар дронов по Харькову: уничтожено и повреждено девять автомобилей2 мая, 03:48 • 8722 просмотра
Трамп ввел новые санкции против высокопоставленных чиновников и силовиков Кубы2 мая, 04:31 • 5072 просмотра
США предупредили европейцев о задержках с поставками оружия из-за войны в Иране — FT2 мая, 05:02 • 6254 просмотра
Удар БПЛА рф по Харькову 2 мая: количество пострадавших возросло, им оказали помощьPhoto2 мая, 05:41 • 4528 просмотра
публикации
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico11:37 • 1356 просмотра
Как создать стикеры в Telegram: пошаговая инструкцияPhotoVideo1 мая, 16:14 • 25754 просмотра
Знак зодиака Змееносец: даты, характеристика и совместимость1 мая, 10:57 • 46919 просмотра
Куда поехать на выходные: 7 интересных локаций в Белой Церкви для короткого путешествияPhoto1 мая, 10:30 • 43016 просмотра
Эффект StopOdrex или общественные инициативы как реакция на отсутствие защиты пациентов1 мая, 09:41 • 40786 просмотра
УНН Lite
Блогер JUSTQUEEN решила растворить самые большие в мире скулы и все филлерыVideo1 мая, 15:10 • 14741 просмотра
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo1 мая, 10:22 • 17876 просмотра
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 50913 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 57629 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 68080 просмотра
Трамп фокусируется на Иране - Европа и Украина действуют без США - Politico

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

Трамп сосредоточился на Иране, отодвинув Украину на второй план. ЕС в ответ выделил 90 млрд евро помощи и готовит собственную оборонную автономию.

Президент США Дональд Трамп сосредоточил внимание на войне с Ираном, в то время как вопрос Украины отходит на второй план в политике Вашингтона. На этом фоне Европа и Украина активизируют сотрудничество и готовятся действовать более самостоятельно. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

Поворот США от Украины

По данным издания, уже почти два месяца война на Ближнем Востоке остается главным приоритетом администрации Трампа. Украинское направление фактически потеряло вес в Белом доме.

Иран однозначно стал главным фокусом

- отметил один из представителей администрации США.

В то же время европейские чиновники признают, что ситуация с переговорами по Украине зашла в тупик и требует нового импульса.

Напряженность между США и Европой

Последние заявления Трампа лишь усилили напряженность в трансатлантических отношениях. В частности, он критиковал немецкое руководство, заявлял о возможном сокращении американских войск в Европе и провел телефонный разговор с Владимиром Путиным относительно короткого перемирия без участия Украины.

В Европе такие шаги уже не вызывают шока, ведь, как отмечают собеседники Politico, страны начали адаптироваться к новой реальности.

Европа берет больше ответственности

На этом фоне в ЕС активизировались дискуссии по созданию собственной оборонной автономии, в частности возможного формирования Европейского оборонного союза.

Также Евросоюз одобрил пакет финансовой помощи Украине объемом 90 млрд евро после разблокирования решения.

Европейские страны наращивают производство вооружений, учитывая сомнения относительно дальнейших поставок из США.

Украина ищет новые опоры

Украина также постепенно переориентируется, уменьшая зависимость от поддержки Вашингтона. В частности, Киев активнее сотрудничает с европейскими и ближневосточными партнерами.

Кроме того, Украина развивает экспорт военных технологий, в частности в сфере беспилотников, что вызывает интерес у союзников.

Падение доверия к США

В то же время, как отмечает Politico, доверие украинцев к поддержке США снижается. Согласно социологическим данным, лишь около 40% украинцев ожидают дальнейшей помощи от Вашингтона.

Президент Владимир Зеленский также начал жестче реагировать на заявления американских политиков. В частности, он раскритиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса за позицию по сокращению помощи Украине.

Новая реальность для союзников

Европейские лидеры все больше склоняются к мысли, что должны действовать самостоятельно, независимо от политики США.

Все это вместе лишь усилило решимость Европы поддерживать Украину

- отметил один из европейских чиновников.

В то же время разногласия между Вашингтоном и союзниками выглядят все более глубокими, что может существенно повлиять на дальнейший ход войны и архитектуру безопасности в Европе.

Вывод войск США из Германии - Берлин призвал Европу усилить оборону - Reuters02.05.2026, 13:31 • 1380 просмотров

