Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы

Попытка Бюро экономической безопасности выдать старые поступления в бюджет за результаты работы 2025 года вызвала не только критику со стороны главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, но и поставила вопрос об ответственности должностных лиц за распространение недостоверной информации. Как объясняют эксперты, опрошенные УНН, практика манипуляций с отчетами не нова для Украины, но за нее должна быть ответственность.

БЭБ обвинили в манипуляции показателями

Во время заслушивания отчета БЭБ о результатах работы за 2025 год глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев поставил под сомнение достоверность приведенных бюро показателей.

Вы не дадите мне соврать, одним из первых на своем канале, публично я выражаю искреннюю благодарность БЭБ, если что-то происходит позитивное. Но если вы публикуете, объявляете недостоверные данные, вы этим дискредитиете и себя, и нас, и все наше дело. Так не может быть. Смотрите, вы указали в отчете, что по результатам 2025 года возмещено убытков государству деньгами, только что Вы это подтвердили, на сумму 3,8 миллиарда гривен. Анализ, проведенный нами, вашей же предоставленной нам информации, свидетельствует о том, что 2,8-2,9 миллиарда гривен – это вообще не 2025 год. Это с 2022 по 2024. Зачем Вы пишете недостоверные данные в отчете БЭБ? - спросил Гетманцев у руководства, однако этот вопрос остался без ответа.

По его словам, сумма возмещения в 2025 году составила лишь около 47 млн грн, а не 3,8 млрд грн, как пытались заверить в БЭБ.

Введение в заблуждение парламента и общества

По мнению судьи в отставке Александра Сытникова, прежде всего необходимо установить, кто именно из должностных лиц БЭБ формировал соответствующие показатели и почему в отчет попали данные, вызвавшие вопросы у парламентского комитета.

Тут должно быть обращение в БЭБ относительно проведения служебного расследования, кто предоставлял такие данные, почему. То есть, сначала должно быть служебное расследование, а затем дисциплинарная ответственность - отметил Сытников.

Судья в отставке отметил, что манипулирование данными Бюро экономической безопасности в отчетности – это введение в заблуждение не только профильного парламентского комитета, но и общества, ведь это публичная информация, которая должна соответствовать действительности.

В то же время президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский считает, что последствия для руководства Бюро экономической безопасности могут быть значительно серьезнее дисциплинарной ответственности. По его мнению, речь идет о возможных служебных правонарушениях и даже привлечении к уголовной ответственности должностных лиц БЭБ.

Это служебные преступления. Кроме общих статей за служебный подлог (ст. 366 УК) и злоупотребление властью (ст. 364 УК), в данном случае действуют особые нормы: препятствование деятельности народных депутатов и комитетов (ст. 351 УК) – предоставление заведомо ложной информации на запрос или во время отчета перед комитетом ВРУ наказывается штрафом, арестом или ограничением свободы на срок до трех лет - пояснил Невядомский.

Почему никто не отвечает за ложную статистику

В то же время бывший заместитель директора ГБР Александр Бабиков обращает внимание на фактическое отсутствие персональной ответственности за недостоверные отчеты в правоохранительной системе. По его словам, практика приукрашивания статистики существует десятилетиями и давно стала частью бюрократической культуры.

Сотрудники правоохранительных органов, которые отчитываются о своих головокружительных успехах, не несут никакой ответственности за достоверность информации, которую они обнародуют - отметил он.

Бывший чиновник ГБР обращает внимание, что руководители правоохранительных органов обычно пытаются пользоваться коллективной ответственностью, чтобы минимизировать персональные риски.

Он всегда скажет: смотрите, мне на этом документе перед тем, как я его подписал, десять человек поставили свои визы, которыми подтвердили достоверность информации. Ну какую я должен нести ответственность? Я же доверяю своим подчиненным работникам - объясняет Бабиков.

По словам Бабикова, вопрос завышения показателей не является новым для Украины. Он напомнил, что в советские времена и в первые годы независимости Украины существовала даже отдельная уголовная ответственность за так называемые "приписки", то есть внесение недостоверных данных для улучшения показателей работы предприятий и учреждений.

Раньше можно было привлечься к ответственности. Подавляющее большинство руководителей правоохранительных органов оказалось бы на скамье подсудимых, если бы до сих пор такое было - добавил Бабиков.

БЭБ нуждается в проверке

Скандал с отчетом стал очередным ударом по репутации Бюро экономической безопасности, которое в последнее время регулярно оказывается в центре внимания.

По информации Генерального прокурора Руслана Кравченко, в двух отдельных уголовных производствах разоблачены старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области и аналитик центрального аппарата Бюро, которые использовали служебное положение для получения неправомерной выгоды.

Один, по данным следствия, вымогал 15 тысяч долларов у мужчины, который ранее фигурировал в деле об изготовлении и сбыте поддельных денег, за то, чтобы не привлекать его повторно к уголовной ответственности. Другой - пообещал представительнице предприятия посодействовать в выдаче лицензии на хранение горючего через свои связи в налоговой службе за 2 тысячи долларов.

Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения - отметил генпрокурор Руслан Кравченко.

Народные депутаты, опрошенные УНН, заявили о необходимости аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ, на предмет их заказного характера. Они также указывают на необходимость перезагрузки и очистки правоохранительного органа.

Показательным кейсом для проверки законности уголовных производств, которые расследует Бюро экономической безопасности, может стать ряд уголовных производств против авиаперевозчиков. Как сообщал УНН, БЭБ расследует ряд дел в отношении как минимум пяти украинских авиакомпаний, среди которых МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн". Эти авиаперевозчики берут воздушные суда в лизинг за рубежом у компаний-нерезидентов Украины. В Бюро убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за пользование интеллектуальной собственностью. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. Согласно этим соглашениям, украинские компании платят налоги именно за лизинг и в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели.

Именно на этой, не подкрепленной законодательством, правовой конструкции базируются уголовные производства за уклонение от уплаты налогов. Однако проблема заключается в том, что такая позиция противоречит как международной практике, так и судебным решениям, которые уже сформировались в Украине.

Украинские суды уже неоднократно рассматривали аналогичные споры по аренде и лизингу транспортных средств у нерезидентов и становились на сторону бизнеса, указывая, что лизинг транспорта – это не роялти.

Эту позицию разделяют и профильные юристы, налоговые эксперты и специалисты в сфере международного налогообложения, опрошенные УНН. Они подчеркивают, что международные конвенции об избежании двойного налогообложения имеют приоритет над внутренними трактовками налоговых органов, а лизинговые платежи за транспорт не могут приравниваться к роялти.

Именно поэтому уголовные производства в отношении авиакомпаний все больше напоминают не борьбу с преступлениями в экономической сфере, а попытку создать искусственный налоговый спор через механизмы уголовного преследования.