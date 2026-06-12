Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
Киев • УНН
БЭБ попыталось выдать старые поступления в бюджет за достижения в 2025 году, указав в отчете 3,8 млрд грн вместо 47 млн грн. В связи с этим в ведомстве необходимо провести служебное расследование и привлечь виновных к ответственности.
Попытка Бюро экономической безопасности выдать старые поступления в бюджет за результаты работы 2025 года вызвала не только критику со стороны главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, но и поставила вопрос об ответственности должностных лиц за распространение недостоверной информации. Как объясняют эксперты, опрошенные УНН, практика манипуляций с отчетами не нова для Украины, но за нее должна быть ответственность.
БЭБ обвинили в манипуляции показателями
Во время заслушивания отчета БЭБ о результатах работы за 2025 год глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев поставил под сомнение достоверность приведенных бюро показателей.
Вы не дадите мне соврать, одним из первых на своем канале, публично я выражаю искреннюю благодарность БЭБ, если что-то происходит позитивное. Но если вы публикуете, объявляете недостоверные данные, вы этим дискредитиете и себя, и нас, и все наше дело. Так не может быть. Смотрите, вы указали в отчете, что по результатам 2025 года возмещено убытков государству деньгами, только что Вы это подтвердили, на сумму 3,8 миллиарда гривен. Анализ, проведенный нами, вашей же предоставленной нам информации, свидетельствует о том, что 2,8-2,9 миллиарда гривен – это вообще не 2025 год. Это с 2022 по 2024. Зачем Вы пишете недостоверные данные в отчете БЭБ?
По его словам, сумма возмещения в 2025 году составила лишь около 47 млн грн, а не 3,8 млрд грн, как пытались заверить в БЭБ.
Введение в заблуждение парламента и общества
По мнению судьи в отставке Александра Сытникова, прежде всего необходимо установить, кто именно из должностных лиц БЭБ формировал соответствующие показатели и почему в отчет попали данные, вызвавшие вопросы у парламентского комитета.
Тут должно быть обращение в БЭБ относительно проведения служебного расследования, кто предоставлял такие данные, почему. То есть, сначала должно быть служебное расследование, а затем дисциплинарная ответственность
Судья в отставке отметил, что манипулирование данными Бюро экономической безопасности в отчетности – это введение в заблуждение не только профильного парламентского комитета, но и общества, ведь это публичная информация, которая должна соответствовать действительности.
В то же время президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский считает, что последствия для руководства Бюро экономической безопасности могут быть значительно серьезнее дисциплинарной ответственности. По его мнению, речь идет о возможных служебных правонарушениях и даже привлечении к уголовной ответственности должностных лиц БЭБ.
Это служебные преступления. Кроме общих статей за служебный подлог (ст. 366 УК) и злоупотребление властью (ст. 364 УК), в данном случае действуют особые нормы: препятствование деятельности народных депутатов и комитетов (ст. 351 УК) – предоставление заведомо ложной информации на запрос или во время отчета перед комитетом ВРУ наказывается штрафом, арестом или ограничением свободы на срок до трех лет
Почему никто не отвечает за ложную статистику
В то же время бывший заместитель директора ГБР Александр Бабиков обращает внимание на фактическое отсутствие персональной ответственности за недостоверные отчеты в правоохранительной системе. По его словам, практика приукрашивания статистики существует десятилетиями и давно стала частью бюрократической культуры.
Сотрудники правоохранительных органов, которые отчитываются о своих головокружительных успехах, не несут никакой ответственности за достоверность информации, которую они обнародуют
Бывший чиновник ГБР обращает внимание, что руководители правоохранительных органов обычно пытаются пользоваться коллективной ответственностью, чтобы минимизировать персональные риски.
Он всегда скажет: смотрите, мне на этом документе перед тем, как я его подписал, десять человек поставили свои визы, которыми подтвердили достоверность информации. Ну какую я должен нести ответственность? Я же доверяю своим подчиненным работникам
По словам Бабикова, вопрос завышения показателей не является новым для Украины. Он напомнил, что в советские времена и в первые годы независимости Украины существовала даже отдельная уголовная ответственность за так называемые "приписки", то есть внесение недостоверных данных для улучшения показателей работы предприятий и учреждений.
Раньше можно было привлечься к ответственности. Подавляющее большинство руководителей правоохранительных органов оказалось бы на скамье подсудимых, если бы до сих пор такое было
БЭБ нуждается в проверке
Скандал с отчетом стал очередным ударом по репутации Бюро экономической безопасности, которое в последнее время регулярно оказывается в центре внимания.
По информации Генерального прокурора Руслана Кравченко, в двух отдельных уголовных производствах разоблачены старший детектив территориального управления БЭБ в Киевской области и аналитик центрального аппарата Бюро, которые использовали служебное положение для получения неправомерной выгоды.
Один, по данным следствия, вымогал 15 тысяч долларов у мужчины, который ранее фигурировал в деле об изготовлении и сбыте поддельных денег, за то, чтобы не привлекать его повторно к уголовной ответственности. Другой - пообещал представительнице предприятия посодействовать в выдаче лицензии на хранение горючего через свои связи в налоговой службе за 2 тысячи долларов.
Система, которая должна защищать экономику государства, не может быть местом для тех, кто пытается использовать должность для собственного обогащения
Народные депутаты, опрошенные УНН, заявили о необходимости аудита уголовных производств, которые расследует БЭБ, на предмет их заказного характера. Они также указывают на необходимость перезагрузки и очистки правоохранительного органа.
Показательным кейсом для проверки законности уголовных производств, которые расследует Бюро экономической безопасности, может стать ряд уголовных производств против авиаперевозчиков. Как сообщал УНН, БЭБ расследует ряд дел в отношении как минимум пяти украинских авиакомпаний, среди которых МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", "Н3ОПЕРЕЙШИНС" и "Скайлайн". Эти авиаперевозчики берут воздушные суда в лизинг за рубежом у компаний-нерезидентов Украины. В Бюро убеждены, что авиакомпании должны были бы платить в Украине роялти, то есть сбор, взимаемый за пользование интеллектуальной собственностью. При этом абсолютно игнорируется тот факт, что транспорт не является интеллектуальной собственностью, а между Украиной и рядом стран действуют Конвенции об избежании двойного налогообложения. Согласно этим соглашениям, украинские компании платят налоги именно за лизинг и в тех странах, резидентами которых являются компании-лизингодатели.
Именно на этой, не подкрепленной законодательством, правовой конструкции базируются уголовные производства за уклонение от уплаты налогов. Однако проблема заключается в том, что такая позиция противоречит как международной практике, так и судебным решениям, которые уже сформировались в Украине.
Украинские суды уже неоднократно рассматривали аналогичные споры по аренде и лизингу транспортных средств у нерезидентов и становились на сторону бизнеса, указывая, что лизинг транспорта – это не роялти.
Эту позицию разделяют и профильные юристы, налоговые эксперты и специалисты в сфере международного налогообложения, опрошенные УНН. Они подчеркивают, что международные конвенции об избежании двойного налогообложения имеют приоритет над внутренними трактовками налоговых органов, а лизинговые платежи за транспорт не могут приравниваться к роялти.
Именно поэтому уголовные производства в отношении авиакомпаний все больше напоминают не борьбу с преступлениями в экономической сфере, а попытку создать искусственный налоговый спор через механизмы уголовного преследования.