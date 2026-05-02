Вывод войск США из Германии - Берлин призвал Европу усилить оборону - Reuters

Планы США сократить военное присутствие в Германии должны стать сигналом для Европы активнее укреплять собственную безопасность. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Речь идет о решении Пентагона вывести около 5 тысяч американских военных из Германии - крупнейшего военного хаба США в Европе. Это происходит на фоне напряженности в отношениях между США и ЕС из-за войны на Ближнем Востоке и торговых споров.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что такой шаг является ожидаемым и должен подтолкнуть европейские страны к большей ответственности за собственную оборону.

Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Германия находится на правильном пути - подчеркнул он.

По словам министра, Германия уже работает над расширением Бундесвера, ускорением оборонных закупок и развитием военной инфраструктуры.

В настоящее время в Германии находится около 35-40 тысяч американских военных. После сокращения страну покинет одна полноценная бригада, а также будет отменено развертывание подразделения дальнобойной артиллерии, которое должно было усилить сдерживание россии.

В то же время в Европе признают, что несмотря на заявления об усилении обороноспособности, для достижения полной самостоятельности в сфере безопасности понадобятся годы из-за ограниченных бюджетов и нехватки военных мощностей.

