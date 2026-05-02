Вывод войск США из Германии - Берлин призвал Европу усилить оборону - Reuters
Киев • УНН
США выведут 5 тысяч военных из Германии и отменят развертывание артиллерии. Министр обороны Писториус призвал Европу усиливать собственную безопасность.
Планы США сократить военное присутствие в Германии должны стать сигналом для Европы активнее укреплять собственную безопасность. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Речь идет о решении Пентагона вывести около 5 тысяч американских военных из Германии - крупнейшего военного хаба США в Европе. Это происходит на фоне напряженности в отношениях между США и ЕС из-за войны на Ближнем Востоке и торговых споров.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что такой шаг является ожидаемым и должен подтолкнуть европейские страны к большей ответственности за собственную оборону.
Мы, европейцы, должны брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Германия находится на правильном пути
По словам министра, Германия уже работает над расширением Бундесвера, ускорением оборонных закупок и развитием военной инфраструктуры.
В настоящее время в Германии находится около 35-40 тысяч американских военных. После сокращения страну покинет одна полноценная бригада, а также будет отменено развертывание подразделения дальнобойной артиллерии, которое должно было усилить сдерживание россии.
В то же время в Европе признают, что несмотря на заявления об усилении обороноспособности, для достижения полной самостоятельности в сфере безопасности понадобятся годы из-за ограниченных бюджетов и нехватки военных мощностей.
