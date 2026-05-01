Трамп задумал вывести войска США из Германии, Пентагон был шокирован - СМИ

$43.960.1251.460.12
ukenru
Эксклюзив
11:05 • 3946 просмотра
Деньги пошли за пациентом, а пациент - за врачом: директор крупнейшего Перинатального центра о работе в условиях медреформы
10:45 • 7144 просмотра
Право на самозащиту, обучение и жесткие проверки - МВД начало обсуждение закона об обороте гражданского оружия
Эксклюзив
10:11 • 10539 просмотра
Работник должен быть партнером государства и работодателя, а не ресурсом — глава Федерации профсоюзов Бызов
30 апреля, 19:05 • 40188 просмотра
Что такое "добропорядочность", какое место она занимает в Гражданском кодексе и почему вызвала волну критики
Эксклюзив
30 апреля, 14:50 • 45368 просмотра
Стоит ли снижать мобилизационный возраст и закрывать границу для молодежи – мнение военного эксперта
Эксклюзив
30 апреля, 13:31 • 68332 просмотра
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
30 апреля, 12:34 • 43129 просмотра
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,4% и замедление роста ВВП
30 апреля, 12:20 • 42421 просмотра
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
30 апреля, 11:14 • 29041 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
30 апреля, 11:00 • 26473 просмотра
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1м/с
38%
755мм
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Пышный
Олег Кипер
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Израиль
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Актеры из "Дьявол носит Prada" получили звезды на Аллее славы в ГолливудеVideo10:22 • 5804 просмотра
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 44071 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 51284 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 62053 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 75986 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Шахед-136
Техника
Фильм
Золото

Трамп задумал вывести войска США из Германии, Пентагон был шокирован - СМИ

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Президент США планирует вывести американские войска из Германии после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Пентагон и союзники по НАТО не были предупреждены об этом решении.

Трамп задумал вывести войска США из Германии, Пентагон был шокирован - СМИ

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американских войск в Германии стало неожиданностью для Пентагона и союзников по НАТО. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

По информации издания, о намерениях Трампа в Министерстве обороны США узнали фактически из его публикации в соцсетях. Один из помощников Конгресса отметил, что ведомство "не ожидало этого и не планировало никакого сокращения контингента".

Неожиданное заявление Трампа

Речь идет о возможном выводе сотен или даже тысяч американских военных из Германии. Это противоречит недавнему пересмотру глобального военного присутствия США, который не предусматривал значительного сокращения сил в Европе.

Как отмечают источники, такая риторика Трампа усилилась во время его второй каденции. Ранее он уже угрожал сократить участие США в НАТО, а также делал резкие заявления в адрес союзников в Европе.

Контекст и реакция Европы

В частности, президент США раскритиковал Германию и ее канцлера, заявив, что Берлину стоит больше сосредоточиться на войне в Украине и внутренних проблемах, а не на международных вопросах.

Отдельно Трамп также допустил возможность вывода войск из Италии и Испании.

По данным Politico, эти заявления прозвучали вскоре после телефонного разговора Трампа с путиным, который ранее неоднократно выступал за сокращение военного присутствия НАТО в Европе.

В Европе такие сигналы вызвали обеспокоенность. Немецкие официальные лица были удивлены, так как накануне провели конструктивные переговоры с американскими партнерами по вопросам оборонного сотрудничества.

Возможные последствия для НАТО

На данный момент в Германии размещено от 35 до 40 тысяч американских военных. Там также находятся ключевые военные объекты США, в частности командование сил в Европе и Африке, а также один из крупнейших военных госпиталей за пределами США.

Эксперты предупреждают, что вывод войск может ослабить сдерживание россии и негативно повлиять на безопасность НАТО. Кроме того, такая операция будет сложной и дорогостоящей, так как потребует перемещения военных, техники и создания новой инфраструктуры.

В Пентагоне заявили, что готовы выполнять любые решения президента, однако подчеркнули, что на данный момент рассматриваются различные сценарии развития событий.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
НАТО
Дональд Трамп
Италия
Испания
Германия