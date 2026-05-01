Трамп задумал вывести войска США из Германии, Пентагон был шокирован - СМИ

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американских войск в Германии стало неожиданностью для Пентагона и союзников по НАТО. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

По информации издания, о намерениях Трампа в Министерстве обороны США узнали фактически из его публикации в соцсетях. Один из помощников Конгресса отметил, что ведомство "не ожидало этого и не планировало никакого сокращения контингента".

Неожиданное заявление Трампа

Речь идет о возможном выводе сотен или даже тысяч американских военных из Германии. Это противоречит недавнему пересмотру глобального военного присутствия США, который не предусматривал значительного сокращения сил в Европе.

Как отмечают источники, такая риторика Трампа усилилась во время его второй каденции. Ранее он уже угрожал сократить участие США в НАТО, а также делал резкие заявления в адрес союзников в Европе.

Контекст и реакция Европы

В частности, президент США раскритиковал Германию и ее канцлера, заявив, что Берлину стоит больше сосредоточиться на войне в Украине и внутренних проблемах, а не на международных вопросах.

Отдельно Трамп также допустил возможность вывода войск из Италии и Испании.

По данным Politico, эти заявления прозвучали вскоре после телефонного разговора Трампа с путиным, который ранее неоднократно выступал за сокращение военного присутствия НАТО в Европе.

В Европе такие сигналы вызвали обеспокоенность. Немецкие официальные лица были удивлены, так как накануне провели конструктивные переговоры с американскими партнерами по вопросам оборонного сотрудничества.

Возможные последствия для НАТО

На данный момент в Германии размещено от 35 до 40 тысяч американских военных. Там также находятся ключевые военные объекты США, в частности командование сил в Европе и Африке, а также один из крупнейших военных госпиталей за пределами США.

Эксперты предупреждают, что вывод войск может ослабить сдерживание россии и негативно повлиять на безопасность НАТО. Кроме того, такая операция будет сложной и дорогостоящей, так как потребует перемещения военных, техники и создания новой инфраструктуры.

В Пентагоне заявили, что готовы выполнять любые решения президента, однако подчеркнули, что на данный момент рассматриваются различные сценарии развития событий.

