Трамп задумал вывести войска США из Германии, Пентагон был шокирован - СМИ
Киев • УНН
Президент США планирует вывести американские войска из Германии после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Пентагон и союзники по НАТО не были предупреждены об этом решении.
Заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении американских войск в Германии стало неожиданностью для Пентагона и союзников по НАТО. Об этом пишет Politico, передает УНН.
Детали
По информации издания, о намерениях Трампа в Министерстве обороны США узнали фактически из его публикации в соцсетях. Один из помощников Конгресса отметил, что ведомство "не ожидало этого и не планировало никакого сокращения контингента".
Неожиданное заявление Трампа
Речь идет о возможном выводе сотен или даже тысяч американских военных из Германии. Это противоречит недавнему пересмотру глобального военного присутствия США, который не предусматривал значительного сокращения сил в Европе.
Как отмечают источники, такая риторика Трампа усилилась во время его второй каденции. Ранее он уже угрожал сократить участие США в НАТО, а также делал резкие заявления в адрес союзников в Европе.
Контекст и реакция Европы
В частности, президент США раскритиковал Германию и ее канцлера, заявив, что Берлину стоит больше сосредоточиться на войне в Украине и внутренних проблемах, а не на международных вопросах.
Отдельно Трамп также допустил возможность вывода войск из Италии и Испании.
По данным Politico, эти заявления прозвучали вскоре после телефонного разговора Трампа с путиным, который ранее неоднократно выступал за сокращение военного присутствия НАТО в Европе.
В Европе такие сигналы вызвали обеспокоенность. Немецкие официальные лица были удивлены, так как накануне провели конструктивные переговоры с американскими партнерами по вопросам оборонного сотрудничества.
Возможные последствия для НАТО
На данный момент в Германии размещено от 35 до 40 тысяч американских военных. Там также находятся ключевые военные объекты США, в частности командование сил в Европе и Африке, а также один из крупнейших военных госпиталей за пределами США.
Эксперты предупреждают, что вывод войск может ослабить сдерживание россии и негативно повлиять на безопасность НАТО. Кроме того, такая операция будет сложной и дорогостоящей, так как потребует перемещения военных, техники и создания новой инфраструктуры.
В Пентагоне заявили, что готовы выполнять любые решения президента, однако подчеркнули, что на данный момент рассматриваются различные сценарии развития событий.
