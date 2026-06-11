Массовые отключения света в Донецкой области и Луганске после мощных взрывов
Киев • УНН
На оккупированной Донетчине и в Луганске исчез свет из-за взрывов. Партизаны АТЕШ заявляют о вероятном попадании в местную электроподстанцию.
Массовые отключения света фиксируются на оккупированной территории Донецкой области, а также в Луганске. Об этом сообщили в партизанском движении "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Отмечается, что массовые отключения света фиксируются в Донецкой области. Впоследствии стало известно об отключении света в Луганске.
Был слышен взрыв, возможно, попадание в электроподстанцию
Там также рассказали, что в Луганске фиксируются массовые отключения света.
"Гул от количества дронов в небе глушит вой сирены в городе. ... Был слышен взрыв, возможно попадание по электроподстанции", - отметили партизаны.
Напомним
На временно оккупированных территориях Запорожской, Донецкой и Херсонской областей вечером 9 июня прозвучала серия взрывов, после которых в ряде населенных пунктов возникли перебои с электроснабжением и связью.
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