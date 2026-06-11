Массовые отключения света в Донецкой области и Луганске после мощных взрывов

Массовые отключения света фиксируются на оккупированной территории Донецкой области, а также в Луганске. Об этом сообщили в партизанском движении "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Отмечается, что массовые отключения света фиксируются в Донецкой области. Впоследствии стало известно об отключении света в Луганске.

Был слышен взрыв, возможно, попадание в электроподстанцию - сообщили в “АТЕШ”.

Там также рассказали, что в Луганске фиксируются массовые отключения света.

"Гул от количества дронов в небе глушит вой сирены в городе. ... Был слышен взрыв, возможно попадание по электроподстанции", - отметили партизаны.

Напомним

На временно оккупированных территориях Запорожской, Донецкой и Херсонской областей вечером 9 июня прозвучала серия взрывов, после которых в ряде населенных пунктов возникли перебои с электроснабжением и связью.

Силы беспилотных систем взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт