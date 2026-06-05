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Силы беспилотных систем взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт

Киев • УНН

 • 128 просмотра

1-й отдельный центр СБС установил огневой контроль над Донецким аэропортом. Уничтожены пусковые установки «Шахедов» и вражеская логистика на территории аэродрома.

Силы беспилотных систем взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт

1-й отдельный центр Сил беспилотных систем (СБС) (14 полк) взял под огневой контроль Донецкий аэропорт (ДАП), осуществив первую в современной истории операцию такого типа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение центра в Telegram.

Детали

Отмечается, что оккупанты превратили ДАП в военно-логистический хаб и ключевую площадку для запусков ударных БпЛА "Шахед".

Наше подразделение планомерно выжигает вражескую инфраструктуру, делая функционирование аэродрома невозможным. Наши операторы ударных дронов уничтожают пусковые установки, транспортные машины и ликвидируют расчеты непосредственно на взлетной полосе. Параллельно мы ведем системную охоту на мобильные огневые группы и ПВО противника, что заставляет врага отменять вылеты

- говорится в сообщении.

Указывается, что поражением инженерной техники, топливозаправщиков и логистических узлов украинские военные полностью деградируют аэродромную экосистему. Как результат – ликвидированные установки "Шахедов", уничтоженные строительные краны, вражеская автомобильная техника и склады имущества.

Огневой контроль ДАП, который осуществлял 1 ОЦ – это пример асимметричной операции, в которой исключительно небольшими силами были сорваны оперативно-стратегические планы противника. Это то, что делает нас – нами

– заявил ответственный за планирование операции офицер Серафим "Фалько" Гордиенко.

В центре добавили, что не так давно оккупанты чувствовали себя в аэропорту в безопасности и планировали террористические атаки на украинские города.

"Отныне мы превратили Донецкий аэропорт в ловушку для врага. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься – невозможно", - резюмировали украинские военные.

Напомним

В марте Силы беспилотных систем ВСУ поразили позиции противника на оккупированных территориях, в том числе в районе Донецкого аэропорта - под ударом оказались пусковые установки БПЛА, системы ПВО и склады.

Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видео07.03.26, 12:06 • 50500 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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