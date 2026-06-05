Силы беспилотных систем взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт

1-й отдельный центр Сил беспилотных систем (СБС) (14 полк) взял под огневой контроль Донецкий аэропорт (ДАП), осуществив первую в современной истории операцию такого типа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение центра в Telegram.

Отмечается, что оккупанты превратили ДАП в военно-логистический хаб и ключевую площадку для запусков ударных БпЛА "Шахед".

Наше подразделение планомерно выжигает вражескую инфраструктуру, делая функционирование аэродрома невозможным. Наши операторы ударных дронов уничтожают пусковые установки, транспортные машины и ликвидируют расчеты непосредственно на взлетной полосе. Параллельно мы ведем системную охоту на мобильные огневые группы и ПВО противника, что заставляет врага отменять вылеты

Указывается, что поражением инженерной техники, топливозаправщиков и логистических узлов украинские военные полностью деградируют аэродромную экосистему. Как результат – ликвидированные установки "Шахедов", уничтоженные строительные краны, вражеская автомобильная техника и склады имущества.

Огневой контроль ДАП, который осуществлял 1 ОЦ – это пример асимметричной операции, в которой исключительно небольшими силами были сорваны оперативно-стратегические планы противника. Это то, что делает нас – нами