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путин может готовить зимний удар по Украине на фоне экономического кризиса в рф - эксперты

Киев • УНН

 • 2270 просмотра

Эксперты прогнозируют массированные атаки на инфраструктуру Украины зимой для получения уступок. Дефицит бюджета рф вырос вдвое до 81 миллиарда долларов.

путин может готовить зимний удар по Украине на фоне экономического кризиса в рф - эксперты

российский диктатор владимир путин может готовить новую масштабную зимнюю кампанию против Украины, пытаясь усилить давление на Киев на фоне ухудшения экономической ситуации в россии. Такое мнение высказали западные эксперты, сообщает УНН со ссылкой на New York Post.

Детали

По оценкам аналитиков, после неудачного весеннего наступления, в ходе которого российские войска впервые за три года потеряли больше территорий, чем захватили, кремль может сделать ставку на массированные удары зимой.

Старшая научная сотрудница Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Мария Снеговая считает, что россия может попытаться повторить тактику ударов по критической инфраструктуре Украины.

путин, вероятно, будет ждать зимы, чтобы возобновить масштабные атаки и создать гуманитарный кризис, пытаясь добиться уступок по Донбассу

— заявила Снеговая.

По ее словам, будущая кампания может оказаться масштабнее предыдущей, когда россия ежедневно запускала рекордное количество ракет и беспилотников по украинским объектам энергетики и гражданской инфраструктуры.

Руководитель российского направления Института изучения войны (ISW) Екатерина Степаненко предполагает, что дополнительными целями могут стать украинская железнодорожная и водная инфраструктура.

россия может расширить список целей, атакуя железную дорогу для нарушения логистики и объекты водоснабжения

— отметила она.

В то же время эксперты обращают внимание на все более серьезные проблемы российской экономики. По данным аналитиков, дефицит федерального бюджета рф за первые пять месяцев года вырос до 81,4 млрд долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, доходы от продажи нефти и газа сократились почти на 30%, а золотовалютные резервы россии демонстрируют самое крупное сокращение за последние десятилетия.

Золотые резервы россии сокращаются, гражданский рынок сталкивается с нехваткой рабочей силы, а экономика испытывает серьезное давление

— подчеркнула Степаненко.

По мнению экспертов, экономические трудности уже влияют и на способность россии пополнять личный состав армии. Темпы набора контрактников снижаются, в то время как потери на фронте остаются высокими.

Аналитики также не исключают, что кремль может прибегнуть к непопулярным решениям для поддержки военной машины.

Мы можем увидеть новую мобилизацию, сокращение выплат военным и ветеранам или даже национализацию имущества российских элит для финансирования войны

— считает Степаненко.

Эксперты отмечают, что все больше проблем, накопившихся в российской экономике за последние годы, начинают напрямую влиять на возможности кремля продолжать войну против Украины.

россия не ищет конфликта с НАТО, но Альянс готов ответить на любую атаку – главком сил НАТО в Европе11.06.26, 18:32 • 2112 просмотров

Андрей Тимощенков

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Украина