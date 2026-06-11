россия не ищет конфликта с НАТО, но Альянс готов ответить на любую атаку – главком сил НАТО в Европе
Киев • УНН
рф избегает конфликта с НАТО из-за военного превосходства Альянса. Все 32 страны-члена готовы дать совместный ответ на любую агрессию уже сегодня.
Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что россия не заинтересована в прямом конфликте с Североатлантическим альянсом, поскольку осознает преимущества НАТО и его готовность к коллективной обороне. Об этом он сказал во время пресс-конференции на Международном аэрокосмическом салоне ILA в Берлине, передает УНН со ссылкой на DW.
По словам Гринкевича, его главной задачей является недопущение любого сценария нападения россии на страны Балтии или других союзников НАТО.
Моя работа заключается в том, чтобы нападение не произошло завтра и чтобы россия понимала: если она попытается атаковать страны Балтии, успеха не будет. А когда они знают, что не добьются успеха, то не станут рисковать делать что-то подобное
В то же время он отметил, что НАТО внимательно отслеживает перемещение российских войск и оценивает все потенциальные риски для безопасности Альянса.
россия не ищет конфликта с НАТО. Они понимают, что мы являемся оборонительным альянсом, и знают, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ, с которыми им сложно конкурировать. Мы продолжим оставаться на шаг впереди
Командующий также заверил, что все 32 страны-члена НАТО готовы к совместному ответу в случае любой агрессии против государств Альянса.
Если возникнет необходимость, все 32 союзника готовы ответить уже сегодня ночью. И эта готовность будет только расти
Отдельно Гринкевич прокомментировал ситуацию на фронте в Украине. По его словам, российские войска продолжают нести значительные потери, в то время как украинские Силы обороны демонстрируют стойкость и способность к инновациям.
Когда россияне наступают, они продвигаются очень незначительно. И это сопровождается невероятно высокими потерями для россии. Линия фронта остается относительно стабильной, а у украинских сил есть и собственные успехи
Он также назвал войну россии против Украины жестокой и подчеркнул важность поиска путей к ее завершению.
Это жестокая война, которая длится уже пятый год. Было бы великим достижением, если бы нам удалось положить ей конец. Именно поэтому усилия по достижению мира остаются чрезвычайно важными
США полностью привержены НАТО - Рютте ответил на сомнения относительно защиты Норвегии11.06.26, 17:05 • 1356 просмотров