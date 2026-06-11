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россия не ищет конфликта с НАТО, но Альянс готов ответить на любую атаку – главком сил НАТО в Европе

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

рф избегает конфликта с НАТО из-за военного превосходства Альянса. Все 32 страны-члена готовы дать совместный ответ на любую агрессию уже сегодня.

россия не ищет конфликта с НАТО, но Альянс готов ответить на любую атаку – главком сил НАТО в Европе

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что россия не заинтересована в прямом конфликте с Североатлантическим альянсом, поскольку осознает преимущества НАТО и его готовность к коллективной обороне. Об этом он сказал во время пресс-конференции на Международном аэрокосмическом салоне ILA в Берлине, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам Гринкевича, его главной задачей является недопущение любого сценария нападения россии на страны Балтии или других союзников НАТО.

Моя работа заключается в том, чтобы нападение не произошло завтра и чтобы россия понимала: если она попытается атаковать страны Балтии, успеха не будет. А когда они знают, что не добьются успеха, то не станут рисковать делать что-то подобное 

– подчеркнул генерал.

В то же время он отметил, что НАТО внимательно отслеживает перемещение российских войск и оценивает все потенциальные риски для безопасности Альянса.

россия не ищет конфликта с НАТО. Они понимают, что мы являемся оборонительным альянсом, и знают, что у нас есть ряд асимметричных преимуществ, с которыми им сложно конкурировать. Мы продолжим оставаться на шаг впереди 

– подчеркнул Гринкевич.

Командующий также заверил, что все 32 страны-члена НАТО готовы к совместному ответу в случае любой агрессии против государств Альянса.

Если возникнет необходимость, все 32 союзника готовы ответить уже сегодня ночью. И эта готовность будет только расти 

– заявил он.

Отдельно Гринкевич прокомментировал ситуацию на фронте в Украине. По его словам, российские войска продолжают нести значительные потери, в то время как украинские Силы обороны демонстрируют стойкость и способность к инновациям.

Когда россияне наступают, они продвигаются очень незначительно. И это сопровождается невероятно высокими потерями для россии. Линия фронта остается относительно стабильной, а у украинских сил есть и собственные успехи 

– отметил генерал.

Он также назвал войну россии против Украины жестокой и подчеркнул важность поиска путей к ее завершению.

Это жестокая война, которая длится уже пятый год. Было бы великим достижением, если бы нам удалось положить ей конец. Именно поэтому усилия по достижению мира остаются чрезвычайно важными 

– резюмировал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе.

США полностью привержены НАТО - Рютте ответил на сомнения относительно защиты Норвегии11.06.26, 17:05 • 1356 просмотров

Андрей Тимощенков

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