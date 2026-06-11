США полностью привержены НАТО - Рютте ответил на сомнения относительно защиты Норвегии

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты остаются полностью приверженными Альянсу и гарантиям коллективной обороны. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, отвечая на вопрос о готовности США защищать Норвегию в случае нападения, передает УНН.

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Вопрос прозвучал на фоне дискуссий в Европе относительно будущей роли США в системе безопасности НАТО и опасений, останется ли Вашингтон надежным союзником в случае потенциальной агрессии против стран Альянса.

Ответ очень прост - да. Соединенные Штаты остаются полностью приверженными НАТО. Мы видим это ежедневно по всему Альянсу - через присутствие американских войск в Европе, американское лидерство в НАТО и вклад США в нашу коллективную оборону - подчеркнул Рютте.

По его словам, истинная приверженность измеряется не заявлениями, а конкретными действиями, и Вашингтон продолжает подтверждать свои обязательства на практике.

США демонстрируют свою приверженность НАТО ежедневно. Американские военные служат вместе с союзниками от Черного моря до Крайнего Севера. Прямо сейчас американские и союзнические силы принимают участие в учениях Baltops в Балтийском море, а также в крупнейших в этом году воздушных учениях НАТО Ramstein Flag, где задействованы современные американские истребители F-35 - отметил Генсек.

Рютте также напомнил о масштабных военных учениях Sword 26, которые в этом году проходили в восьми странах НАТО на севере Европы и были призваны продемонстрировать способность США быстро усиливать и защищать территорию Альянса.

В начале года более четырех тысяч американских военнослужащих приняли участие в учениях в Норвегии и Финляндии. Я лично посещал эти маневры и воочию увидел неизменную приверженность США нашей коллективной обороне. Поэтому короткий ответ на ваш вопрос - да - подытожил он.

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