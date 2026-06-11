Враг атаковал объект инфраструктуры в Борисполе, возник пожар
Киев • УНН
российский дрон атаковал объект инфраструктуры в Борисполе, возник пожар. Более ста спасателей и спецтехника аэропорта ликвидируют последствия атаки.
Армия рф атаковала дроном объект инфраструктуры в Борисполе. Возник пожар на объекте, к ликвидации привлечено более сотни спасателей. Информация о пострадавших выясняется, рассказала в комментарии УНН спикер ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан.
Детали
Действительно, в результате атаки вражеского беспилотника возник пожар на объекте инфраструктуры. На данный момент к ликвидации привлечено более сотни спасателей. Дополнительно задействована техника аэропорта, специальная техника аэропорта "Борисполь", а также подразделение города Киева. Ликвидация продолжается. Относительно пострадавших, жертв - информация сейчас еще выясняется
Напомним
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