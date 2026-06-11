Враг атаковал объект инфраструктуры в Борисполе, возник пожар

Армия рф атаковала дроном объект инфраструктуры в Борисполе. Возник пожар на объекте, к ликвидации привлечено более сотни спасателей. Информация о пострадавших выясняется, рассказала в комментарии УНН спикер ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан.

Детали

Действительно, в результате атаки вражеского беспилотника возник пожар на объекте инфраструктуры. На данный момент к ликвидации привлечено более сотни спасателей. Дополнительно задействована техника аэропорта, специальная техника аэропорта "Борисполь", а также подразделение города Киева. Ликвидация продолжается. Относительно пострадавших, жертв - информация сейчас еще выясняется - сказала Рубан.

Напомним

В Генеральном штабе подтвердили поражение российского НПЗ "Афипский", объектов производства беспилотных систем и пунктов управления противника.