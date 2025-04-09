Международный аэропорт Борисполь

Мария Войтенко, одна из немногих женщин-пулеметчиц ВСУ, успешно вернулась к гражданской жизни. После службы она устроилась на
Винницкую птицефабрику, где получила поддержку по программе "МХП Поруч".
Украина готовится к возобновлению авиасообщения и сохраняет авиационную инфраструктуру. Воздушное пространство откроют быстро, как
только ситуация безопасности это позволит.
Государственные органы рассматривают возможность частичного открытия воздушного пространства Украины. Из-за высокого уровня угроз
это маловероятно в краткосрочной перспективе, особое внимание уделяется аэропортам Борисполя и Львова.
Авиаслужба готова возобновить 95% полетов, но нужны серьезные средства ПВО. От момента принятия решения до запуска рейсов
понадобится 45-50 дней.
В Варшаве презентовали дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения. План разработан
совместно с авиационными службами, военными и международными партнерами.
Правительство уволило и назначило заместителей министров, члена языковой комиссии. Согласовано увольнение председателя
Красноградской РГА Харьковской области.
Латвийская авиакомпания Air Baltic планирует возобновить полеты в Киев, Львов и Одессу сразу после открытия воздушного
пространства Украины после проверки готовности аэропорта "Борисполь".
Латвийская авиакомпания airBaltic обсудила с украинскими чиновниками свои стратегические планы по возобновлению работы на
украинском рынке после того, как воздушное пространство вновь откроется для гражданских полетов после войны.