В министерстве развития общин объяснили, когда будет открыто воздушное пространство

Украина работает для того, чтобы поддерживать авиацию в рабочем состоянии. Когда в стране ситуация безопасности позволит, будет открыто достаточно быстро воздушное пространство и будет возможно осуществлять коммерческие рейсы. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач в эфире телемарафона, передает УНН.

Деркача попросили прокомментировать, разговоры о возобновлении авиасообщения - это спекуляция.

Вопрос авиации важен для Украины, поэтому в первую очередь, что государство сейчас делает - это сохраняет авиационную инфраструктуру. Этот вопрос касается, как аэропортов, так и аэронавигации. Для того, чтобы мы как страна были готовы, когда безопасность позволит открыть воздушное пространство - сказал Деркач.

Деркач отметил, что важный аспект - это сохранение людей, которые работают в авиации.

"Очень важно сохранить людей, потому что люди, которые работают в авиации, это люди которые сертифицированы по международным стандартам. Они учились очень длительный период времени, а затем сертифицировались. Если они все изменят свое направление работы, то нам будет очень трудно потом набрать людей, их быстро научить и сертифицировать. Это пройдут годы. Мы не можем до этого состояния дотянуть ситуацию с авиацией. Поэтому мы так же работаем для того, чтобы поддерживать авиацию в рабочем состоянии и когда у нас ситуация с безопасностью позволит мы откроем достаточно быстро воздушное пространство и сможем уже осуществлять коммерческие рейсы", - рассказал Деркач.

Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Контекст

Заместитель министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко сообщал в конце ноября, что сейчас все государственные органы прорабатывают возможность частичного открытия воздушного пространства Украины, но из – за очень высокого уровня угроз-это остается маловероятным в краткосрочной перспективе.

В конце октября Украина презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения, презентовав пошаговый план и потребности для частичного открытия авиапространства.

7 ноября старший партнер компании страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон на Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) заявлял, что есть 5-6 авиалиний, которые бы хотели начать летать в украинском авиапространстве с января 2025 года. Аэропорт "Борисполь" - это начальная идея. Но все будет зависеть от защиты воздуха.