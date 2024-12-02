Планы на возобновление полетов в Украину: какие компании выражали заинтересованность

Несколько авиакомпаний выражали заинтересованность в возобновлении рейсов в Украину, если безопасность и условия страхования улучшатся. Старший партнер компании страхового брокера Marsh McLennan Криспин Элисон ранее заявлял, что есть 5-6 авиалиний, которые бы хотели начать летать с января 2025 года. В то же время он добавил, что это будет зависеть от того, как будут расставлены системы ПВО и тому подобное. УНН рассказывает, какие компании уже заявляли о готовности возобновления полетов.

AirBaltic

Латвийская авиакомпания AirBaltic планирует перенести ресурсы с других направлений в Украину, когда это станет безопасно. Генеральный директор AirBaltic Мартин Гаусс отметил, что компания готова совершать ночные рейсы, если позволяют условия безопасности, и даже готова летать без пассажиров для проверки ситуации. Возобновление полетов в Украину станет важным шагом для компании, поскольку это позволит также осуществлять более прямые маршруты на юг к таким направлениям, как Дубай и Греция.

Кроме того, авиакомпания Ryanair пообещала разместить 30 самолетов в Украине после окончания войны, чтобы помочь восстановить авиационную индустрию страны.

SkyUp Airlines

В компании отреагировали на заявление специалиста по управлению рисками, который отметил, что авиасообщение могут возобновить до февраля 2025 года. В пресс-службе компании подчеркнули, что для запуска полетов необходимо обеспечить гарантии безопасности, страхование и четкое понимание того, кто будет нести ответственность.

"Безопасность-безусловный приоритет. Поэтому пока не будет безопасного неба, полетов не будет", - отметили в пресс службе.

Ryanair

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири еще в 2023 году говорил, что ирландский лоукостер Ryanair рассматривал возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину, если будут достигнуты договоренности о частичном открытии воздушного пространства.

"Мы работаем в Израиле и за его пределами. Летим в аэропорт Тель-Авив. Время от времени с Западного берега раздаются взрывы, а ХАМАС запускает ракеты. Итак, все возможно. Но нужно убедить европейские органы безопасности, что выполнение полетов будет безопасным", - говорил в 2023 году О'Лири.

Авиакомпания Supernova Airlines

Авиакомпании Supernova Airlines, дочерней компании группы NOVA (владелец "Новая почта"), предоставлено разрешение на выполнение регулярных международных рейсов из Киева и Львова с 1 ноября. Соответствующая информация была направлена в Министерство иностранных дел Украины для оформления назначений.

В настоящее время заявления от авиакомпаний о возобновлении рейсов не озвучивались в публичном пространстве.

Ограничения на открытие авиапространства

Заместитель министра развития громад и территорий Тимур Ткаченко отметил, что хотя государственные органы рассматривают возможность частичного открытия воздушного пространства Украины, это пока маловероятно в краткосрочной перспективе. Особое внимание уделяют возможному восстановлению работы аэропортов в Борисполе и Львове, которые являются ключевыми для пассажирских перевозок. Ткаченко также подчеркнул, что сравнение ситуации Украины с Израилем, где эффективно работает система по, не совсем корректное, поскольку в Украине еще не достигнут необходимый уровень обороны. Поэтому, по его мнению, говорить о частичном открытии авиапространства пока рано.

Ранее

В Министерстве развития громад и территорий рассказали, что Украина презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения, презентовав пошаговый план и потребности для частичного открытия авиапространства.