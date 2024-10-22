Авіакомпанія "Нової пошти" отримала дозвіл на міжнародні рейси зі Львова та Києва
Київ • УНН
Авіакомпанія Supernova Airlines, дочірня компанія "Нової пошти", отримала дозвіл на регулярні міжнародні рейси зі Львова та Києва з 1 листопада. Компанія виконуватиме рейси до Праги з частотою 7 разів на тиждень.
Авіакомпанії Supernova Airlines - дочірній компанії групи компаній NOVA ("Нова пошта") - дозволили виконувати регулярні міжнародні повітряні перевезення зі Львова та Києва з 1 листопада. Про це пише профільне видання "Крила", з посиланням на наказ Державіаслужби від 21.10.2024, передає УНН.
Компанія "СУПЕРНОВА ЕЙРЛАЙНЗ" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень. Права надані із визначенням строку дії прав: з 01.11.2024 на необмежений строк
До Міністерства закордонних справ України направлена відповідна інформації для оформлення призначень.
Додамо
Раніше повідомлялось, що власний літак Боїнг 737-800SF авіакомпанії Supernova Airlines виконав перший політ під прапором України та з українськими реєстраційними знаками UR-NPA.
Supernova Airlines - це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.
Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.