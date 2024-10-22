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Авіакомпанія "Нової пошти" отримала дозвіл на міжнародні рейси зі Львова та Києва

Київ • УНН

 • 25998 перегляди

Авіакомпанія Supernova Airlines, дочірня компанія "Нової пошти", отримала дозвіл на регулярні міжнародні рейси зі Львова та Києва з 1 листопада. Компанія виконуватиме рейси до Праги з частотою 7 разів на тиждень.

Авіакомпанія "Нової пошти" отримала дозвіл на міжнародні рейси зі Львова та Києва

Авіакомпанії Supernova Airlines - дочірній компанії групи компаній NOVA  ("Нова пошта") - дозволили виконувати регулярні міжнародні повітряні перевезення зі Львова та Києва з 1 листопада. Про це пише профільне видання "Крила", з посиланням на наказ Державіаслужби від 21.10.2024, передає УНН.

Компанія "СУПЕРНОВА ЕЙРЛАЙНЗ" отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень. Права надані із визначенням строку дії прав: з 01.11.2024 на необмежений строк

- йдеться у повідомленні.

До Міністерства закордонних справ України направлена відповідна інформації для оформлення призначень.

Додамо

Раніше повідомлялось, що власний літак Боїнг 737-800SF авіакомпанії Supernova Airlines виконав перший політ під прапором України та з українськими реєстраційними знаками UR-NPA.

Supernova Airlines - це нещодавно створена дочірня компанія групи компаній NOVA, яка має на меті забезпечити швидку доставку пошти, електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами до та з України.

Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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