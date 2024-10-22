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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Авиакомпания "Новой почты" получила разрешение на международные рейсы из Львова и Киева

Авиакомпания "Новой почты" получила разрешение на международные рейсы из Львова и Киева

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 14:59  •  4106 просмотра

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Авиакомпания Supernova Airlines, дочерняя компания "Новой почты", получила разрешение на регулярные международные рейсы из Львова и Киева с 1 ноября. Компания будет выполнять рейсы в Прагу с частотой 7 раз в неделю.

Авиакомпании Supernova Airlines - дочерней компании группы компаний NOVA  («Новая почта») - разрешили выполнять регулярные международные воздушные перевозки из Львова и Киева с 1 ноября. Об этом пишет профильное издание «Крылья», со ссылкой на приказ Госавиаслужбы от 21.10.2024, передает УНН.

Компания «СУПЕРНОВА ЭЙРЛАЙНЗ» получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов - Прага и Киев - Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок. Права предоставлены с определением срока действия прав: с 01.11.2024 на неограниченный срок

- говорится в сообщении.

В Министерство иностранных дел Украины направлена соответствующая информации для оформления назначений.

Добавим

Ранее сообщалось, что собственный самолет Боинг 737-800SF авиакомпании Supernova Airlines выполнил первый полет под флагом Украины и с украинскими регистрационными знаками UR-NPA.

Supernova Airlines - это недавно созданная дочерняя компания группы компаний NOVA, которая имеет целью обеспечить быструю доставку почты, электронной коммерции и грузов магистральными маршрутами в и из Украины.

Авиакомпания получила украинский сертификат эксплуатанта 6 января 2023 года, что дает возможность начать грузовые авиарейсы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономика
pragaПрага
ukrainaУкраина
lvovЛьвов
kievКиев