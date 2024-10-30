Україна представила план з відкриття авіапростору в умовах воєнного стану: про що говорили

Україна презентувала дорожню карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану, презентувавши покроковий план та потреби для часткового відкриття авіапростору, повідомили у середу у Міністерстві розвитку громад та територій, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану презентували під час заходу у Варшаві за підтримки посольства США в Україні спільно з Державною авіаційною службою, Украерорухом, Командуванням Повітряних сил ЗСУ та керівниками міжнародних аеропортів.

Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко. Зрозуміло, що це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план