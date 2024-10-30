Україна представила план з відкриття авіапростору в умовах воєнного стану: про що говорили
Київ • УНН
У Варшаві презентували дорожню карту щодо відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану. План розроблено спільно з авіаційними службами, військовими та міжнародними партнерами.
Україна презентувала дорожню карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану, презентувавши покроковий план та потреби для часткового відкриття авіапростору, повідомили у середу у Міністерстві розвитку громад та територій, пише УНН.
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Як зазначається, дорожню карту з відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану презентували під час заходу у Варшаві за підтримки посольства США в Україні спільно з Державною авіаційною службою, Украерорухом, Командуванням Повітряних сил ЗСУ та керівниками міжнародних аеропортів.
Це перше експертне обговорення, яке, як ми очікуємо, допоможе рухатись вперед у питанні створення умов для відкриття повітряного простору. Під час війни стратегічним завданням для нас є зберегти авіаційну інфраструктуру та кваліфіковані кадри, щоб коли прийде час, ми змогли відновити цивільні польоти максимально швидко. Зрозуміло, що це дуже складне питання як з точки зору безпеки, так і з точки зору взаємодії з усіма залученими сторонами. Саме тому ми підтримуємо майданчики, коли спільно з іноземними регуляторами галузі, авіакомпаніями, страховими, аеропортами та військовими напрацьовуємо спільний план
Мері Елізабет Медден, економічний радник посольства США в Україні, як вказано, "відзначила важливість підтримки України у зусиллях щодо відновлення цивільної авіації та готовність Сполучених Штатів забезпечити експертну та технічну допомогу".
Заступник міністра Сергій Деркач "презентував покроковий план та потреби для часткового відкриття повітряного простору". Оцінку ризиків для цивільної авіації було підготовлено Державіаслужбою. Про особливості забезпечення безпеки аеронавігації та готовність аеронавігаційної системи доповідав представник Украероруху. Окрім цього, про готовність аеропортів розповіли представники міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів". Механізми координації цивільної та військової авіації були презентовані Олегом Захарчуком, заступником командира Повітряного командування "Центр" з авіації – начальником авіації.
Єрмак повідомив, за яких умов в Україні відкриють повітряний простір25.02.24, 16:05 • 54066 переглядiв