Єрмак повідомив, за яких умов в Україні відкриють повітряний простір
Київ • УНН
Україна не відкриє свій повітряний простір, поки не зможе гарантувати безпеку польотів, заявив журналістам керівник ОП Андрій Єрмак.
Якщо Україна не зможе гарантувати безпеку, то повітряний простір не відкриють. Проте, відкриття одного аеропорту було б потужним сигналом, що Україна відновлюється. Про це заявив журналістам керівник ОП Андрій Єрмак, передає УНН.
На запитання, наскільки доцільне відкриття повітряного простору та чи може Україна гарантувати безпеку польотів, Єрмак відповів: "Якщо ми не зможемо гарантувати безпеку..., питання безпеки - це головне для нас та міжнародних інституцій, які залучені до цього процесу. Безумовно це не відбудеться, якщо такої гарантії не буде".
Проте Єрмак зазначив, що в Україні вважають, що відкриття одного аеропорту було б дуже потужно для української економіки.
"Це дуже важливо, ми вважаємо, що відкриття одного, з одного почнемо, аеропорту - це було б дуже потужно для дійсно такого сигналу, що ми відновлюємося, повертаємося до нормально життя, для нашої економіки, якщо на 100% можна буде забезпечити безпеку", - заявив Єрмак.
На запитання, чи планується відкриття аеропорту в перспективі на заході, чи відкриття аеропорту "Бориспіль ", Єрмак відповів: "Дочекайтеся, де це буде можливо".
Доповнення
Віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що Україна веде консультації щодо питання відкриття авіаційного простору.