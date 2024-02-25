Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство
Киев • УНН
Украина не откроет свое воздушное пространство, пока не сможет гарантировать безопасность полетов, заявил журналистам руководитель ОП Андрей Ермак.
Если Украина не сможет гарантировать безопасность, то воздушное пространство не откроют. Однако, открытие одного аэропорта было бы мощным сигналом, что Украина восстанавливается. Об этом заявил журналистам руководитель ОП Андрей Ермак, передает УНН.
На вопрос, насколько целесообразно открытие воздушного пространства и может ли Украина гарантировать безопасность полетов, Ермак ответил: "Если мы не сможем гарантировать безопасность..., вопрос безопасности - это главное для нас и международных институтов, которые вовлечены в этот процесс. Безусловно это не произойдет, если такой гарантии не будет".
Однако Ермак отметил, что в Украине считают, что открытие одного аэропорта было бы очень мощно для украинской экономики.
"Это очень важно, мы считаем, что открытие одного, с одного начнем, аэропорта - это было бы очень мощно для действительно такого сигнала, что мы восстанавливаемся, возвращаемся к нормально жизни, для нашей экономики, если на 100% можно будет обеспечить безопасность", - заявил Ермак.
На вопрос, планируется ли открытие аэропорта в перспективе на западе, или открытие аэропорта "Борисполь", Ермак ответил: "Дождитесь, где это будет возможно".
Дополнение
Вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Украина ведет консультации по вопросу открытия авиационного пространства.
Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство
Украина не откроет свое воздушное пространство, пока не сможет гарантировать безопасность полетов, заявил журналистам руководитель ОП Андрей Ермак.
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