Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  68489 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  100232 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  196634 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  226143 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  215812 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  224425 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  248260 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  232800 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  252102 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  269229 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство

Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 14:05  •  8201 просмотра

Read in English

Украина не откроет свое воздушное пространство, пока не сможет гарантировать безопасность полетов, заявил журналистам руководитель ОП Андрей Ермак.

Если Украина не сможет гарантировать безопасность, то воздушное пространство не откроют. Однако, открытие одного аэропорта было бы мощным сигналом, что Украина восстанавливается. Об этом заявил журналистам руководитель ОП Андрей Ермак, передает УНН.

На вопрос, насколько целесообразно открытие воздушного пространства и может ли Украина гарантировать безопасность полетов, Ермак ответил: "Если мы не сможем гарантировать безопасность..., вопрос безопасности - это главное для нас и международных институтов, которые вовлечены в этот процесс. Безусловно это не произойдет, если такой гарантии не будет".

Однако Ермак отметил, что в Украине считают, что открытие одного аэропорта было бы очень мощно для украинской экономики.

"Это очень важно, мы считаем, что открытие одного, с одного начнем, аэропорта - это было бы очень мощно для действительно такого сигнала, что мы восстанавливаемся, возвращаемся к нормально жизни, для нашей экономики, если на 100% можно будет обеспечить безопасность", - заявил Ермак.

На вопрос, планируется ли открытие аэропорта в перспективе на западе, или открытие аэропорта "Борисполь", Ермак ответил: "Дождитесь, где это будет возможно".

Дополнение

Вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Украина ведет консультации по вопросу открытия авиационного пространства. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
borispolБорисполь
andrii-yermakАндрей Ермак
ukrainaУкраина
Єрмак повідомив, за яких умов в Україні відкриють повітряний простір
Yermak said under what conditions Ukraine's airspace will be opened
Новости по теме

Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство

Украина не откроет свое воздушное пространство, пока не сможет гарантировать безопасность полетов, заявил журналистам руководитель ОП Андрей Ермак.

Экономика •   •  8201 просмотра
Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита

Министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок посетила Николаев, чтобы обсудить текущую ситуацию и убытки от войны с местными чиновниками и осмотреть солнечные опреснительные системы, которые финансируются немецкой организацией.

Война •   •  9547 просмотра
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита

Стратегическая цель рф не изменилась: Буданов о целях рф в войне

По словам руководителя военной разведки Украины, стратегической целью россии остается уничтожение украинской государственности.

Война •   •  10406 просмотра
Стратегическая цель рф не изменилась: Буданов о целях рф в войне

Строительство евроколеи от границы с ЕС до Львова планируют начать в этом году - Кубраков

По словам вице-премьер-министра Александра Кубракова, строительство участка Мостиска-Скнилов европейской колеи из Польши во Львов начнется уже в этом году.

Экономика •   •  8977 просмотра
Строительство евроколеи от границы с ЕС до Львова планируют начать в этом году - Кубраков

россия работает над тем, чтобы задержать и сорвать поставки западных вооружений в Украину - Буданов

По словам руководителя военной разведки Украины, россия работает над планами задержки и срыва поставок западных вооружений в Украину.

Война •   •  10714 просмотра
россия работает над тем, чтобы задержать и сорвать поставки западных вооружений в Украину - Буданов

Он упадет: Буданов о Крымском мосте

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины заверил журналистов, что Крымский мост будет разрушен, поскольку все работают над этим.

Война •   •  15536 просмотра
Он упадет: Буданов о Крымском мосте

Стефанчук анонсировал событие, которое подтвердит продвижение интересов Украины в Конгрессе США

Председатель ВР сообщил, что в ближайшее время появится новый пример межпарламентского сотрудничества для продвижения интересов Украины в Конгрессе США.

Политика •   •  14709 просмотра
Стефанчук анонсировал событие, которое подтвердит продвижение интересов Украины в Конгрессе США

Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то Украине понадобится на это 55 лет - Лубинец

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, если Украина будет возвращать ежедневно по одному депортированному россиянами ребенку, то для возвращения всех понадобится 55 лет.

Общество •   •  16002 просмотра
Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то Украине понадобится на это 55 лет - Лубинец

Нам не нужны средства на восстановление, нам нужно ПВО прямо сейчас: Кипер встретился с главой МИД Германии

Во время визита в Одесскую область во вторую годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину, министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок и председатель областной государственной администрации обсудили усиление противовоздушной обороны для защиты от дальнейших российских разрушений.

Война •   •  16178 просмотра
Нам не нужны средства на восстановление, нам нужно ПВО прямо сейчас: Кипер встретился с главой МИД Германии

Украина ведет консультации по открытию авиационного пространства - Кубраков

Украина проводит консультации с американскими и европейскими регуляторными органами по открытию своего воздушного пространства и начала формальный процесс, подав заявки и оценки рисков, хотя никаких сроков не было определено из-за сложных вопросов безопасности.

Война •   •  16017 просмотра
Украина ведет консультации по открытию авиационного пространства - Кубраков