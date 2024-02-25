Україна веде консультації стосовно відкриття авіаційного простору - Кубраков
Київ • УНН
Україна проводить консультації з американськими та європейськими регуляторними органами щодо відкриття свого повітряного простору і розпочала формальний процес, подавши заявки та оцінки ризиків, хоча жодних термінів не було визначено через складні питання безпеки.
Україна веде консультації щодо питання відкриття авіаційного простору, заявив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков під час форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.
Ведемо консультації з американським та європейськими регуляторами з безпеки над відкриттям авіаційного простору. Складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз. Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків до відповідних регуляторів. Терміни ніхто називати точно не буде. Тут складні безпекові питання, і нам важливо, щоб європейські та американські безпекові регулятори підтвердили наш алгоритм дій у цьому напрямку
Україна відкриє повітряний простір відразу після завершення воєнних дій – Украерорух11.04.23, 18:01 • 1018852 перегляди