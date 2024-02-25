Украина ведет консультации по открытию авиационного пространства - Кубраков
Украина проводит консультации с американскими и европейскими регуляторными органами по открытию своего воздушного пространства и начала формальный процесс, подав заявки и оценки рисков, хотя никаких сроков не было определено из-за сложных вопросов безопасности.
Количество танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, часть техники на фронте – АТЕШ
Количество танков на станции в оккупированной Евпатории уменьшилось, так как часть техники была отправлена на фронт из-за нехватки в ходе неудачных российских наступательных операций на запорожском направлении.
Саммит Крымской платформы в этом году состоится в Латвии
В этом году Парламентский саммит "Крымской платформы" состоится в Латвии, сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
В Запорожье был слышен взрыв, армия рф нанесла удар по селу в Запорожском районе - ОВА
Российские войска нанесли удар по селу Широкое Запорожского района.
На первый глобальный саммит мира пригласят более 160 стран, участие рф не исключается позже - Ермак
Украина и Швейцария готовятся провести в Швейцарии первый Глобальный саммит мира, чтобы обсудить восстановление мира и преодоление кризисов, вызванных войной, пригласив на первый саммит более 160 стран, но не Россию.
Шмыгаль о ситуации на украинско-польской границе: мы озвучили партнерам план и готовы идти на компромиссы
Украинское правительство предложило план из пяти пунктов для урегулирования ситуации на границе с Польшей, вызванной протестами польских фермеров против импорта украинской сельскохозяйственной продукции.
"Две недели": Буданов ответил, сколько готовилась операция по уничтожению А-50
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил, что операция по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 готовилась в течение двух недель.
На Берлинале фильм "Дагомея" завоевал "Золотого медведя"
Документальный фильм "Дагомея" режиссера Мати Диопа о реституции награбленных в Бенине сокровищ искусства получил премию "Золотой медведь" на Берлинале.
Премьер рассказал о темпах восстановления разрушенных войной домов и инфраструктуры
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уже восстановлено 23 тысячи многоэтажных и частных домов, которые были разрушены в результате вражеских обстрелов.
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
Украина работает над соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности с Японией и будет обсуждать содержание соглашения с США после того, как Конгресс одобрит дальнейшую помощь Украине.