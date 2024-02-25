Украина ведет консультации по открытию авиационного пространства - Кубраков

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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

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Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  196613 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

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В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
23.02.24  •  226135 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

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Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
23.02.24  •  215805 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  224419 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  248256 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  232798 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  252100 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  269229 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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В этом году Парламентский саммит "Крымской платформы" состоится в Латвии, сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что уже восстановлено 23 тысячи многоэтажных и частных домов, которые были разрушены в результате вражеских обстрелов.

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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

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В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США