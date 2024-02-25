Украина ведет консультации по открытию авиационного пространства - Кубраков

Украина ведет консультации по вопросу открытия авиационного пространства, заявил вице-премьер по восстановлению - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

Ведем консультации с американским и европейскими регуляторами по безопасности над открытием авиационного пространства. Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас. Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков в соответствующие регуляторы. Сроки никто называть точно не будет. Здесь сложные вопросы безопасности, и нам важно, чтобы европейские и американские регуляторы безопасности подтвердили наш алгоритм действий в этом направлении