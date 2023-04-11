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Украина откроет воздушное пространство сразу после завершения военных действий - Украэрорух

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины. Об этом сообщает Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что информационное пространство Украины всколыхнула новость об очередном прогнозе Евроконтроля о вероятности возобновления полетов в Украине только с конца 2029 года.

Украэрорух сообщает, что Евроконтроль объединяет 41 страну и занимается поддержкой Европейской авиации во всех ее аспектах. Подразделение STATFOR Евроконтроля дважды в год выдает/обновляет 7-летние прогнозы воздушного движения по всем странам-членам организации и в целом по Европейскому региону. Такие прогнозы используются странами-членами для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.

Отмечается, что опубликованный в настоящее время прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, а именно:

· закрытие воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий,

· существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (также из соображений безопасности), россии и беларуси (санкционные запреты),

· существенное уменьшение полетов в Польше, Балтийских, Скандинавских странах, и соответствующее увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон)

«Эти факторы считаются такими, что будут действовать до конца горизонта планирования, то есть до 2029 года, - из-за отсутствия на сегодня других подтвержденных входных данных для прогнозирования», - отмечается в сообщении.

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Отмечается, что важно понимать - Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы/аналитику/предположения для создания своих прогнозов. Указанные расчеты также не содержат других факторов неопределенности, как в частности: непрогнозируемую экономическую турбулентность, эскалацию геополитической напряженности, другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации.

«Поэтому учитывая факт существующей военной агрессии российской федерации на территории Украины, специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных входных данных сделали предположение до конца горизонта планирования - то есть до 2029 года. После появления новых объективных факторов, таких как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных. Несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией российской федерации, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве», - информирует Украэрорух.

Сообщается, что совместно с Евроконтролем разработан План мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, являющийся неотъемлемой частью государственных программ восстановления транспортного сектора и экономики Украины.

Такой план охватывает полный спектр необходимых составляющих процесса:

· восстановление инфраструктуры

· операционные процедуры

· авиационную безопасность

· подготовку персонала

· сертификацию

· взаимодействие с международными партнерами

· финансирование

Украинские Национальные Новости

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