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Євроконтроль прогнозує, що обмеження у повітряному просторі України збережуться до 2029 року

Євроконтроль прогнозує, що обмеження у повітряному просторі України збережуться до 2029 року

Київ • УНН

 • 1582894 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі європейських авіаперевезень на найближчі роки передбачає, що обмеження на польоти цивільної авіації, запроваджені після закриття повітряного простору України та росії, діятимуть щонайменше протягом наступних семи років, передає УНН.

Деталі

У звіті зазначається різке (90%) зниження авіарейсів в Україні.

Обмеження на польоти у повітряному просторі України, росії, білорусі та Молдови збережуться як мінімум до 2029 року, повідомляється в прогнозі Євроконтролю.

Очікується, що авіаперевезення в Європі повністю відновляться до допандемічного рівня в 2025 році.

До кризи Covid у 2019 році в Європі було здійснено 11,1 мільйонів рейсів. У 2022 році кількість авіаперевезень повернулася до 9,2 мільйонів і має зрости до 10,3 мільйонів цього року і 10,9 мільйонів у 2024 році за базовим сценарієм Євроконтролю, перш ніж знову досягти 11,1 мільйона у 2025 році. Очікується, що він зростатиме низькими темпами, поки не досягне 11,9 млн осіб у 2029 році.

Євроконтроль бачить низку факторів, які вплинуть на авіаперевезення у короткостроковому та середньостроковому майбутньому. Економічне зростання протягом найближчих двох років становитиме лише 1,5 відсотка, інфляція залишиться високою, як і ціни на енергоносії, що призведе до загальної деградації економічної ситуації.

Євроконтроль додає, що вантажний сегмент «сильно» постраждав від війни «через обмежені операції».

Крім того, в той час як далекомагістральні потоки відновлюються, очікується, що закриття російського повітряного простору позначиться на потоках з Європи до Азії, тоді як авіакомпанії та аеропорти можуть знову зіткнутися зі зниженою пропускною спроможністю цього літа через нестачу персоналу, пояснює Євроконтроль.

Дані Євроконтролю охоплюють понад 40 держав-членів, включаючи Україну, але не росію.

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