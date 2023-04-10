Євроконтроль прогнозує, що обмеження у повітряному просторі України збережуться до 2029 року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі європейських авіаперевезень на найближчі роки передбачає, що обмеження на польоти цивільної авіації, запроваджені після закриття повітряного простору України та росії, діятимуть щонайменше протягом наступних семи років, передає УНН.
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У звіті зазначається різке (90%) зниження авіарейсів в Україні.
Обмеження на польоти у повітряному просторі України, росії, білорусі та Молдови збережуться як мінімум до 2029 року, повідомляється в прогнозі Євроконтролю.
Очікується, що авіаперевезення в Європі повністю відновляться до допандемічного рівня в 2025 році.
До кризи Covid у 2019 році в Європі було здійснено 11,1 мільйонів рейсів. У 2022 році кількість авіаперевезень повернулася до 9,2 мільйонів і має зрости до 10,3 мільйонів цього року і 10,9 мільйонів у 2024 році за базовим сценарієм Євроконтролю, перш ніж знову досягти 11,1 мільйона у 2025 році. Очікується, що він зростатиме низькими темпами, поки не досягне 11,9 млн осіб у 2029 році.
Євроконтроль бачить низку факторів, які вплинуть на авіаперевезення у короткостроковому та середньостроковому майбутньому. Економічне зростання протягом найближчих двох років становитиме лише 1,5 відсотка, інфляція залишиться високою, як і ціни на енергоносії, що призведе до загальної деградації економічної ситуації.
Євроконтроль додає, що вантажний сегмент «сильно» постраждав від війни «через обмежені операції».
Крім того, в той час як далекомагістральні потоки відновлюються, очікується, що закриття російського повітряного простору позначиться на потоках з Європи до Азії, тоді як авіакомпанії та аеропорти можуть знову зіткнутися зі зниженою пропускною спроможністю цього літа через нестачу персоналу, пояснює Євроконтроль.
Дані Євроконтролю охоплюють понад 40 держав-членів, включаючи Україну, але не росію.