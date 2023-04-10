Евроконтроль прогнозирует, что ограничения в воздушном пространстве Украины сохранятся до 2029 года
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) в своем прогнозе европейских авиаперевозок на ближайшие годы предусматривает, что ограничения на полеты гражданской авиации, введенные после закрытия воздушного пространства Украины и россии, будут действовать как минимум в течение следующих семи лет, передает УНН.
Детали
В отчете отмечается резкое (90%) снижение авиарейсов в Украине.
Ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, россии, беларуси и Молдовы сохранятся как минимум до 2029 года, сообщается в прогнозе Евроконтроля.
Ожидается, что авиаперевозки в Европе полностью восстановятся до допандемического уровня в 2025 году.
До кризиса Covid в 2019 году в Европе было совершено 11,1 миллионов рейсов. В 2022 году количество авиаперевозок вернулось к 9,2 миллионам и должно вырасти до 10,3 миллионов в этом году и 10,9 миллионов в 2024 году по базовому сценарию Евроконтроля, прежде чем снова достичь 11,1 миллиона в 2025 году. Ожидается, что он будет расти низкими темпами, пока не достигнет 11,9 млн человек в 2029 году.
Евроконтроль видит ряд факторов, которые повлияют на авиаперевозки в краткосрочном и среднесрочном будущем. Экономический рост в течение ближайших двух лет составит всего 1,5 процента, инфляция останется высокой, как и цены на энергоносители, что приведет к общей деградации экономической ситуации.
Евроконтроль добавляет, что грузовой сегмент «сильно» пострадал от войны «из-за ограниченных операций».
Кроме того, в то время как дальнемагистральные потоки восстанавливаются, ожидается, что закрытие российского воздушного пространства скажется на потоках из Европы в Азию, тогда как авиакомпании и аэропорты могут снова столкнуться с пониженной пропускной способностью этим летом из-за нехватки персонала, объясняет Евроконтроль.
Данные Евроконтроля охватывают более 40 государств-членов, включая Украину, но не россию.