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Україна відкриє повітряний простір відразу після завершення воєнних дій – Украерорух

Україна відкриє повітряний простір відразу після завершення воєнних дій – Украерорух

Київ • УНН

 • 1018852 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України. Про це повідомляє Державне підприємство обслуговування повітряного руху України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що інформаційний простір України сколихнула новина щодо чергового прогнозу Євроконтролю про ймовірність відновлення польотів в Україні лише з кінця 2029 року.

Украерорух повідомляє, що Євроконтроль об’єднує 41 країну та опікується підтримкою Європейської авіації в усіх її аспектах. Підрозділ STATFOR Євроконтролю двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах організації та в цілому по Європейському регіону. Такі прогнози використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

Наголошується, що опублікований нині прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме:

· закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії,

· суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), росії та Білорусі (санкційні заборони),

· суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон)

«Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, - через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування», - зазначається в повідомленні.

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Зауважується, що важливо розуміти - Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

«Тому з огляду на факт існуючої військової агресії російської федерації на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування - тобто до 2029 року. Після появи нових об’єктивних факторів, як то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних. Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією російської федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі», - інформує Украерорух.

Повідомляється, що спільно з Євроконтролем розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невід’ємною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки України.

Такий план охоплює повний спектр необхідних складових процесу:

· відновлення інфраструктури

· операційні процедури

· авіаційну безпеку

· підготовку персоналу

· сертифікацію

· взаємодію з міжнародними партнерами

· фінансування

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