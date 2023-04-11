Україна відкриє повітряний простір відразу після завершення воєнних дій – Украерорух
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України. Про це повідомляє Державне підприємство обслуговування повітряного руху України, передає УНН.
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Зазначається, що інформаційний простір України сколихнула новина щодо чергового прогнозу Євроконтролю про ймовірність відновлення польотів в Україні лише з кінця 2029 року.
Украерорух повідомляє, що Євроконтроль об’єднує 41 країну та опікується підтримкою Європейської авіації в усіх її аспектах. Підрозділ STATFOR Євроконтролю двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах організації та в цілому по Європейському регіону. Такі прогнози використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.
Наголошується, що опублікований нині прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме:
· закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії,
· суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), росії та Білорусі (санкційні заборони),
· суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон)
«Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, - через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування», - зазначається в повідомленні.
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Зауважується, що важливо розуміти - Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.
«Тому з огляду на факт існуючої військової агресії російської федерації на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування - тобто до 2029 року. Після появи нових об’єктивних факторів, як то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних. Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією російської федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі», - інформує Украерорух.
Повідомляється, що спільно з Євроконтролем розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невід’ємною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки України.
Такий план охоплює повний спектр необхідних складових процесу:
· відновлення інфраструктури
· операційні процедури
· авіаційну безпеку
· підготовку персоналу
· сертифікацію
· взаємодію з міжнародними партнерами
· фінансування