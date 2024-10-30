Украина представила план по открытию авиапространства в условиях военного положения: о чем говорили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Варшаве презентовали дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения. План разработан совместно с авиационными службами, военными и международными партнерами.

Украина представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения, представив пошаговый план и потребности для частичного открытия авиапространства, сообщили в среду в Министерстве развития громад и территорий, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, дорожную карту по открытию воздушного пространства Украины в условиях военного положения презентовали во время мероприятия в Варшаве при поддержке посольства США в Украине совместно с Государственной авиационной службой, Украэрорухом, Командованием Воздушных сил ВСУ и руководителями международных аэропортов.

Это первое экспертное обсуждение, которое, как мы ожидаем, поможет двигаться вперед в вопросе создания условий для открытия воздушного пространства. Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро. Понятно, что это очень сложный вопрос как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия со всеми вовлеченными сторонами. Именно поэтому мы поддерживаем площадки, когда совместно с иностранными регуляторами отрасли, авиакомпаниями, страховыми, аэропортами и военными нарабатываем совместный план

- подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Мэри Элизабет Мэдден, экономический советник посольства США в Украине, как указано, "отметила важность поддержки Украины в усилиях по восстановлению гражданской авиации и готовность Соединенных Штатов обеспечить экспертную и техническую помощь".

Заместитель министра Сергей Деркач "представил пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства". Оценка рисков для гражданской авиации была подготовлена Госавиаслужбой. Об особенностях обеспечения безопасности аэронавигации и готовности аэронавигационной системы докладывал представитель Украэроруха. Кроме этого, о готовности аэропортов рассказали представители международных аэропортов "Борисполь" и "Львов". Механизмы координации гражданской и военной авиации были представлены Олегом Захарчуком, заместителем командира Воздушного командования "Центр" по авиации - начальником авиации.

Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство25 февраля 2024, 14:05 • 53853 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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