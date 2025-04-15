Міжнародний аеропорт Бориспіль

Марія Войтенко, одна з небагатьох жінок-кулеметниць ЗСУ, успішно повернулася до цивільного життя. Після служби вона
працевлаштувалася на Вінницьку птахофабрику, де отримала підтримку за програмою "МХП Поруч".
Україна готується до відновлення авіасполучення та зберігає авіаційну інфраструктуру. Повітряний простір відкриють швидко, як
тільки безпекова ситуація це дозволить.
Державні органи розглядають можливість часткового відкриття повітряного простору України. Через високий рівень загроз це
малоймовірно в короткостроковій перспективі, особлива увага приділяється аеропортам Борисполя та Львова.
Авіаслужба готова відновити 95% польотів, але потрібні серйозні засоби ППО. Від моменту ухвалення рішення до запуску рейсів
знадобиться 45-50 днів.
У Варшаві презентували дорожню карту щодо відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану. План розроблено спільно
з авіаційними службами, військовими та міжнародними партнерами.
Уряд звільнив та призначив заступників міністрів, члена мовної комісії. Погоджено звільнення голови Красноградської РДА
Харківської області.
Латвійська авіакомпанія Air Baltic планує відновити польоти до Києва, Львова та Одеси одразу після відкриття повітряного простору України після перевірки готовності аеропорту "Бориспіль".
Латвійська авіакомпанія airBaltic обговорила з українськими урядовцями свої стратегічні плани щодо відновлення роботи на українському ринку після того, як повітряний простір знову відкриється для цивільних польотів після війни.