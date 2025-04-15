Міжнародний аеропорт Бориспіль

Українські урядовці обговорили з представниками airBaltic відновлення роботи після відкриття повітряного простору

Латвійська авіакомпанія airBaltic обговорила з українськими урядовцями свої стратегічні плани щодо відновлення роботи на українському ринку після того, як повітряний простір знову відкриється для цивільних польотів після війни.