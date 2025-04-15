Міжнародний аеропорт Бориспіль

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 1096 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27172 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 157758 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 136943 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139968 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135278 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135219 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196544 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77627 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164695 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 46864 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 59767 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65565 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56362 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 37296 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16158 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 25915 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56632 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65804 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 157758 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8298 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13435 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15314 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110955 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112500 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Міжнародний аеропорт Бориспіль

Новини по темi

Для побратимів я була прикладом: історія жінки-кулеметниці, яка повернулася із війська у тил

Марія Войтенко, одна з небагатьох жінок-кулеметниць ЗСУ, успішно повернулася до цивільного життя. Після служби вона працевлаштувалася на Вінницьку птахофабрику, де отримала підтримку за програмою "МХП Поруч".

Суспільство • 26 грудня, 07:47 • 13834 перегляди

В міністерстві розвитку громад пояснили, коли буде відкрито повітряний простір

Україна готується до відновлення авіасполучення та зберігає авіаційну інфраструктуру. Повітряний простір відкриють швидко, як тільки безпекова ситуація це дозволить.

Суспільство • 4 грудня, 10:10 • 20524 перегляди

У Мінрозвитку висловилися про можливість часткового відкриття повітряного простору України

Державні органи розглядають можливість часткового відкриття повітряного простору України. Через високий рівень загроз це малоймовірно в короткостроковій перспективі, особлива увага приділяється аеропортам Борисполя та Львова.

Війна • 27 листопада, 17:40 • 29153 перегляди

Коли Україна відновить авіасполучення: Кулеба назвав головну умову

Авіаслужба готова відновити 95% польотів, але потрібні серйозні засоби ППО. Від моменту ухвалення рішення до запуску рейсів знадобиться 45-50 днів.

Війна • 21 листопада, 12:43 • 19538 перегляди

Україна представила план з відкриття авіапростору в умовах воєнного стану: про що говорили

У Варшаві презентували дорожню карту щодо відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану. План розроблено спільно з авіаційними службами, військовими та міжнародними партнерами.

Війна • 30 жовтня, 12:04 • 16390 перегляди

Кабмін провів низку кадрових змін: кого призначили і звільнили

Уряд звільнив та призначив заступників міністрів, члена мовної комісії. Погоджено звільнення голови Красноградської РДА Харківської області.

Політика • 4 жовтня, 10:45 • 11588 перегляди

Air Baltic планує відновити польоти в Україну, щойно повітряний простір відкриється

Латвійська авіакомпанія Air Baltic планує відновити польоти до Києва, Львова та Одеси одразу після відкриття повітряного простору України після перевірки готовності аеропорту "Бориспіль".

Анонси • 27 березня, 02:20 • 33682 перегляди

Українські урядовці обговорили з представниками airBaltic відновлення роботи після відкриття повітряного простору

Латвійська авіакомпанія airBaltic обговорила з українськими урядовцями свої стратегічні плани щодо відновлення роботи на українському ринку після того, як повітряний простір знову відкриється для цивільних польотів після війни.

Економіка • 25 березня, 16:55 • 35134 перегляди