Кабмін провів низку кадрових змін: кого призначили і звільнили
Київ • УНН
Уряд звільнив та призначив заступників міністрів, члена мовної комісії. Погоджено звільнення голови Красноградської РДА Харківської області.
Уряд звільнив та призначив кількох заступників міністрів і члена мовної комісії, а також погодив звільнення голови Красноградської РДА Харківської області, повідомив у п'ятницю представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
З його слів, Кабінетом міністрів:
Звільнено:
- Олену Крамаренко з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Євгенія Федоренка з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.
Призначено:
- Олену Крамаренко першим заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Олексія Рябикіна заступником міністра розвитку громад та територій України;
- Катерину Пономаренко членом Національної комісії зі стандартів державної мови.
Погоджено звільнення Віктора Войтенка з посади голови Красноградської районної державної адміністрації Харківської області.
Кабмін провів нові кадрові призначення у Міносвіти та Міндовкілля24.09.24, 12:48 • 12152 перегляди