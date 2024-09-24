Кабмін провів нові кадрові призначення у Міносвіти та Міндовкілля
Київ • УНН
Кабінет міністрів України призначив Надію Кузьмичову заступником міністра освіти і науки. Оксану Сахнацьку призначено державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Кабінет міністрів України призначив Надію Кузьмичову заступником міністра освіти і науки, Оксану Сахнацьку призначено державним секретарем Міндовкілля, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
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З його слів, Кабінетом міністрів України призначено:
- Надію Кузьмичову заступником міністра освіти і науки України;
- Оксану Сахнацьку державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
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