Кабмин провел новые кадровые назначения в Минобразования и Минприроды
Киев • УНН
Кабинет министров Украины назначил Надежду Кузьмичеву заместителем министра образования и науки. Оксана Сахнацкая назначена государственным секретарем Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Кабинет министров Украины назначил Надежду Кузьмичеву заместителем министра образования и науки, Оксана Сахнацкая назначена государственным секретарем Минприроды, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
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По его словам, Кабинетом министров Украины назначено:
- Надежду Кузьмичеву заместителем министра образования и науки Украины;
- Оксану Сахнацкую государственным секретарем Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
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