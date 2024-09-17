Кабмин назначил Алексея Мигрина заместителем главы ГСЧС

Кабинет министров назначил Алексея Мигрина заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, который с 30 июля был заместителем начальника ведомства в статусе и.о. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram во вторник, пишет УНН.

Детали

"Назначен Мигрин Алексей Сергеевич заместителем председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - сообщил Мельничук.

Также Кабмин уволил Патра Божевского с должности государственного секретаря Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, а на его место в статусе и.о. назначил Германа Филатова.

Дополнение

30 июля Кабмин временно возложил на Алексея Мигрина исполнение обязанностей заместителя главы ГСЧС.

Напомним

На прошлом заседании Кабмин уволил госсекретаря Минкульта и назначил на эту должность и.о. Также согласовано назначение первого заместителя и заместителя главы Тернопольской ОГА.