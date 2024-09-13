Кабмін ухвалив кадрові рішення по Мінкульту та Тернопільській ОДА

Уряд звільнив держсекретаря Мінкульту та призначив на цю посаду в.о. Також погоджено призначення першого заступника та заступника голови Тернопільської ОДА. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

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Зі слів Мельничука, Кабміном:

Звільнено Юрія Лещука з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України. Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на Олену Земляну.

Погоджено призначення Степана Куйбіди першим заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації, Павла Журби заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

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