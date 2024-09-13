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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
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The Washington Post

Кабмін ухвалив кадрові рішення по Мінкульту та Тернопільській ОДА

Київ • УНН

 • 13527 перегляди

Уряд звільнив держсекретаря Мінкульту та призначив в.о. Також погоджено призначення першого заступника та заступника голови Тернопільської ОДА. Кабмін здійснив низку кадрових рішень.

Кабмін ухвалив кадрові рішення по Мінкульту та Тернопільській ОДА

Уряд звільнив держсекретаря Мінкульту та призначив на цю посаду в.о. Також погоджено призначення першого заступника та заступника голови Тернопільської ОДА. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Зі слів Мельничука, Кабміном:

  • Звільнено Юрія Лещука з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України. Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства культури та стратегічних комунікацій України на Олену Земляну. 
  • Погоджено призначення Степана Куйбіди першим заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації, Павла Журби заступником голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін13.09.24, 11:53 • 14276 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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