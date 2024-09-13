Кабмин принял кадровые решения по Минкульту и Тернопольской ОГА
Киев • УНН
Правительство уволило госсекретаря Минкульта и назначило и.о. Также согласовано назначение первого заместителя и заместителя председателя Тернопольской ОГА. Кабмин осуществил ряд кадровых решений.
Правительство уволило госсекретаря Минкульта и назначило на эту должность и.о. Также согласовано назначение первого заместителя и заместителя председателя Тернопольской ОГА. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, пишет УНН.
Детали
По словам Мельничука, Кабмином:
- Уволен Юрий Лещук с должности государственного секретаря Министерства культуры и информационной политики Украины. Временно возложено исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины на Елену Земляную.
- Согласовано назначение Степана Куйбиды первым заместителем председателя Тернопольской областной государственной администрации, Павла Журбы заместителем председателя Тернопольской областной государственной администрации.
Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін13 сентября 2024, 08:53 • 11554 просмотра