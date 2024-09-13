Кабмин принял кадровые решения по Минкульту и Тернопольской ОГА

МВФ и Украина согласовали 5-й пересмотр программы финансирования на 15,6 млрд долларов час назад • 12793 просмотра

Украина ожидает транш от МВФ на 1,1 млрд долларов в ближайшее время - Шмыгаль час назад • 12215 просмотра

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