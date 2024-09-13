Зеленский обновил состав СНБО после кадровых изменений
Киев • УНН
Президент Зеленский обновил состав СНБО, введя Сибигу, Сметанина и Стефанишину. Из состава выведены Камышин и Кулеба. Изменения утверждены указом №627/2024 от 13 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) после кадровых изменений. В СНБО вошли - Андрей Сибига, Герман Сметанин и Ольга Стефанишина, зато покинули состав Совета - Александр Камышин и Дмитрий Кулеба. Соответствующий указ №627/2024 от 13 сентября опубликован на сайте ОП, передает УНН.
Детали
Своим указом Президент постановил:
1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины следующих лиц:
Сибига Андрей Иванович - Министр иностранных дел Украины
Сметанин Герман Владимирович - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
2) утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - Министра юстиции Украины;
3) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Камышина, Д.Кулебу.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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