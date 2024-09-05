Есть десятки конкретных задач: Зеленский ждет результатов от новых министров в течение осени
Киев • УНН
Президент Украины определил приоритетные направления работы правительства после кадровых изменений. Среди них - инвестиции в оборонку, поддержка фронта, финансовая стабильность и активизация евроинтеграции.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя изменения в правительстве, заметил - "есть десятки таких вполне конкретных задач, и на своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты", передает УНН.
Состоялись правительственные замены. Я благодарен парламенту за поддержку соответствующих кандидатур. Очень важно, чтобы правительственные институты сейчас работали максимально активно - еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях
Кроме того, Глава государства очертил важнейшие направления работы - инвестиции в оборонку, поддержка для фронта, обеспечение финансовой стабильности государства и не только.
"Больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины. Более активное продвижение в переговорном процессе с Евросоюзом - это подготовка будущего соглашения о вступлении. Больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и громадами. И, конечно, больше поддержки для фронта и для всех наших людей. И это касается поставок оружия. Нашей энергетики - защиты объектов энергетики и восстановления разрушенного. Четкая ветеранская политика. Четкое противодействие российской пропаганде за рубежом. Работа с глобальным украинским сообществом. Обеспечение финансовой стабильности нашего государства и, в частности, активизация работы с партнерами, чтобы средства от российских активов были направлены для Украины", - пояснил Президент.
По его словам, "есть десятки таких вполне конкретных задач, и на своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты".
Шмигаль щодо нових міністрів: перед ними стоять нелегкі завдання5 сентября 2024, 14:43 • 18446 просмотров