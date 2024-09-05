Є десятки конкретних завдань: Зеленський чекає результатів від нових міністрів протягом осені
Київ • УНН
Президент України визначив пріоритетні напрямки роботи уряду після кадрових змін. Серед них - інвестиції в оборонку, підтримка фронту, фінансова стабільність та активізація євроінтеграції.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи зміни в уряді, зауважив - "є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати", передає УНН.
Відбулись урядові заміни. Я вдячний парламенту за підтримку відповідних кандидатур. Дуже важливо, щоб урядові інституції зараз працювали максимально активно – ще активніше, ніж це було раніше. На всіх рівнях
Крім того, Глава держави окреслив найважливіші напрямки роботи - інвестиції в оборонку, підтримка для фронту, забезпечення фінансової стабільності держави і не тільки.
"Більше інвестицій партнерів в оборонне виробництво України. Більш активне просування в перемовному процесі із Євросоюзом – це підготовка майбутньої угоди про вступ. Більше взаємодії та взаєморозуміння між центральною владою та громадами. І, звичайно, більше підтримки для фронту й для всіх наших людей. І це стосується постачання зброї. Нашої енергетики – захисту об’єктів енергетики і відбудови зруйнованого. Чітка ветеранська політика. Чітка протидія російській пропаганді за кордоном. Робота з глобальною українською спільнотою. Забезпечення фінансової стабільності нашої держави і, зокрема, активізація роботи з партнерами, щоб кошти від російських активів були спрямовані для України", - пояснив Президент.
За його словами, "є десятки таких цілком конкретних завдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати".
Шмигаль щодо нових міністрів: перед ними стоять нелегкі завдання05.09.24, 17:43 • 21756 переглядiв