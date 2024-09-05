Шмигаль щодо нових міністрів: перед ними стоять нелегкі завдання
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про призначення 9 нових міністрів. Він подякував попереднім міністрам за роботу та висловив впевненість, що досвід нових допоможе реалізувати стратегічні цілі держави.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перед новими міністрами стоять нелегкі завдання, але він впевнений, що їхній досвід та навички допоможуть у реалізації стратегічних цілей держави, передає УНН.
Шмигаль зазначив, що Верховна Рада сьогодні підтримала призначення нових членів Уряду:
• Ольга Стефанішина обійме посаду Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — Міністра юстиції
• Олексій Кулеба — Віцепрем'єр-міністра з відновлення — Міністра розвитку громад та територій
• Андрій Сибіга — Міністра закордонних справ
• Герман Сметанін — Міністра з питань стратегічних галузей промисловості
• Віталій Коваль — Міністра аграрної політики та продовольства
• Світлана Гринчук — Міністра захисту довкілля та природних ресурсів
• Микола Точицький — Міністра культури та стратегічних комунікацій
• Наталія Калмикова — Міністра у справах ветеранів
• Матвій Бідний — Міністра молоді та спорту
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Шмигаль подякував Ірині Верещук, Денису Малюсці, Дмитру Кулебі, Олександру Камишіну та Руслану Стрільцю за щоденну кропітку роботу в надзвичайних умовах.
"Разом ми в Уряді пройшли чимало викликів. Рухали Україну вперед. Перед новими міністрами стоять нелегкі завдання, але я певен, що їхній досвід та навички допоможуть у реалізації стратегічних цілей нашої держави. Бажаю наснаги та успіхів у роботі задля нашої перемоги та сильної і квітучої України", - написав Шмигаль.
Доповнення
Глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомляв, що вчора, 4 вересня під час засідання фракція "Слуги народу" було обговорено створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців.
Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомила, що з часом буде розділено Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль попросив на це два місяці.