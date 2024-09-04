Міністерство повернення українців: Арахамія анонсував нову інституцію в уряді
Київ • УНН
Фракція "Слуга народу" обговорила створення нового міністерства для повернення українців. Президент Зеленський анонсував появу інституції, яка має стати "міністерством української єдності".
Під час засідання фракція "Слуги народу" було обговорено створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Про це повідомив глава фракція "Слуги народу" Давид Арахамія, передає УНН.
"Обговорили створення нової інституції в уряді з робочою назвою Міністерство повернення українців. Проводимо обговорення кандидатів, які могли б його очолити", - написав Арахамія.
Доповнення
19 серпня Президент Володимир Зеленський анонсував створення нової інституції заявивши, що фактично це має бути міністерство української єдності та протидії російським впливам на українців.
Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук повідомила, що з часом буде розділено Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль попросив на це два місяці.